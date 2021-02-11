علي حميدة يخسر معركته مع السرطان..وهذه هي صُورته الأخيرة!

خسر الممثل المصري علي حميده معركته الأخيرة مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 55 ليفارق الحياة وسط حزن كبير في الوسط الفني.

الراحل توفي داخل المستشفى بعد أن تم نقله بوضع طارئ نتيجة إصابته بورم في الرئتين، وقد أعلن الخبر شقيق الراحل بعد أن كان منذ ساعات قد أعلن أن وضعه الصحي مستقر ليتعرض لاحقاً لنكسة طبية.

وكان شقيق الراحل منذ حوالي الشهر قد كشف تفاصيل وضعه الصحي الذي بدأ بشكوى من وجود حصوة بالمرارة أدت إلى متاعب مزمنة بالجهاز الهضمي، وتم عمل فحص بالأشعة التي كشف عن وجود ورم صغير فى الكبد والرئة وعلى اثرها بدأ بالعلاج.

المحبين لم ينسوا يوماً الراحل على الرغم من أنه ابتعد عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، وأثناء فترة العلاج واضطرت الأسرة إلى وضع سرير ينام عليه الفنان فى غرفة الضيوف، وتوفير الرعاية الطبية وجهاز تنفس صناعى له، فى ظل تواجد إخوته وأولادهم لرعايته.

نبذة عن علي حميدة:

علي من مواليد 1965 واشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت نجاح ساحق وقت طرحها بالأسواق وتم بيع حوالي 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا، ومازالت أغنية "لولاكي" أيقونة في عالم الموسيقى.

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