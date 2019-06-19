عمرو دياب يتقدم بشكوى رسمية لإغلاق 5 قنوات فضائية..فما القصة؟

تلقى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ورئيس لجنة الشكاوي، شكوى رسمية من الفنان عمرو دياب ضد خمس قنوات فضائية استغلت اسمه "الهضبة"، وبالتالي اعتبر الأمر بمثابة تعدي على حقوق الملكية والفكرية لأغانيه وأفلامه.

وفي التفاصيل، تقدم بالشكوى محامي عمرو دياب أشرف عبد العزيز، وأوضح أن هناك قنوات تبث على قمر النايل سات وتحمل اسم عمرو دياب "الهضبة" وصوره، وهي: "الهضبة أفلام"، "الهضبة اليوم"، و"الهضبة دراما"، و"الهضبة سينما" و"الهضبة كلاسيك"، مؤكدًا أن لا علاقة للفنان المصري بها من قريب أو من بعيد.

وتضمنت الشكوى التي تقدم بها وقف هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أفلام وحوارات وأغاني توحي بأن عمرو دياب هو المالك لهذه القنوات .

على صعيد آخر، أحيى الفنان عمرو دياب مؤخرًا حفله الغنائي في السعودية وسط حضور جماهيري ضخم، وذلك ضمن موسم جدة للحفلات، ويعد هذا الحفل هو الثالث له هناك.

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