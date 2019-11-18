عمرو واكد إلى جانب ممثلة إسرائيلية.. وهكذا رد على الانتقادات!

أعلن الممثل المصري "عمرو واكد" انه سوف يشارك في بطولة فيلم "المرأة الخارقة/المرأة الأعجوبة 1984" الجزء الثاني من إخراج "باتي جينكينز" والمتوقع إصداره في يونيو 2020.

سوف يؤدي واكد البطولة أمام الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت"، مما أثار غضب رواد السوشال ميديا واتهموه بالتطبع وتلقى تعليقات سلبية من الجمهور العربي.

رد واكد بدوره على الانتقادات: "علمني الفن أن أكون إنسانا قبل أي شيء، أن أعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني أن أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. أن أكون صادقا للإنسانية".

من جهة أخرى، تم حذف مشاهد واكد من مسلسل "حديث الصباح والمساء" من قبل المخابرات المصرية، مما أغضب الفنان ودفعه للرد عبر حسابه الرسمي في تويتر "بلغني ان قناة دي ام سي قامت بإذاعة مسلسل حديث الصباح والمساء مؤخراً ولكن بعد حذف كل مشاهدي من المسلسل. وانا أشكرهم على واجب المونتاج هذا لأني أفضل عدم الظهور على هذه الشاشة المغتصبة لوعي المشاهدين.أشكرهم بجد"

للمزيد من قسم أجدد خبرية: