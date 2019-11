عمرو واكد إلى جانب ممثلة إسرائيلية.. وهكذا رد على الانتقادات!

الممثل المصري يشارك بطولة الجزء الثاني من فيلم "المرأة الخارقة" إلى جانب الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" 🤷‍♂️ ويرد على الإنتقادات "علمني الفن أن أكون إنسانا قبل أي شيء" #عمرو_واكد #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أفلام #جال_جادوت #المرأة_الخارقة

