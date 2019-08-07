عمر متولي يحيي ذكرى وفاة والده الفنان الراحل مصطفى متولي ويكتب له رسالة مبكية!

حرص الفنان المصري الشاب عمر متولي على إحياء ذكرى وفاة والده الفنان الراحل مصطفى متولي، وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك رسالة مؤثرة عبّر فيها عن اشتياقه لوالده، إضافة إلى مشاركته لصورة قديمة جمعته به في صغره عبر حسابه على إنستغرام.

وشارك عمر متولي مقطع فيديو يحتوي على لقطات خاصة بوالده بمناسبة ذكرى وفاته، وترك تعليقًا قال فيه: "أنا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ف ماسابليش فلوس لما مات بس سابلنا أنا واخواتي حب الناس والسيرة الطيبة وده أحلى ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده".

وأضاف: "ومش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه في عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس إجماع مبيحصلش حتى على النجوم الكبار! ولا في وقت أحكي آد إيه الميراث ده فادني أكتر من أي فلوس كان هيسيبها..كل اللي اعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لابويا".

وكان الفنان الراحل مصطفى متولي قد فارق الحياة في عام 2000، تاركًا خلفه أعماله الفنية المميزة وأدواره التي لا تنسى وأغلبها الأعمال التي شارك فيها إلى جانب الزعيم عادل إمام، وكانت آخرها مسرحية "بودي جارد".

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