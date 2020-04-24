عبد المنعم العمايري يتهم أيمن رضا بالتعاطي..ويسخر من طوله واصفاً إياه بـ "القزم"!

ما يزال إسم الممثل السوري أيمن رضا يتصدر الحديث بين مواقع التواصل الإجتماعي بسبب سلسلة التصريحات التي أطلقها ضد زملائه والتي وصفت بـ المستفزة.

خلال مقابلته في برنامج "راحت علينا"، وجه الإعلامي اللبناني "هشام حداد" إليه سؤال جاء فيه "لمين بتقول صايع وضايع"!! لـ يجيب بـ "عبد المنعم العمايري"!

مما أثار غضب عبد المنعم ووجه إليه رد قاسي جاء فيه "يبدو يا أستاذ سيجارة الكيف لي ما بتزل من إيدك خلت تعبيرك يخونك هالمرة.شكرا لأنك طلبت مني حافظ على صحتي وأنا بدوري كأستاذ جامعي مخرج أهم الممثلين بطلب منك تحافظ على مركزك لأنو كلامك بالحلقة غيرموزون زي رقصك..وكم فيك من عيب وعم تعيب الناس..جمع الأقزام حولك لتبدو أطول..نحن قامتنا ممشوقة بأعمالنا وبتاريخنا"!

على الرغم من رد عبد المنعم القاسي، إلا أن الجمهور وجد الحق معه لأن أيمن في الفترة الأخيرة أصبح غير متزناً ويسعى دائماً للمشاكل تحت مسمى "الجرأة في التعبير"..

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