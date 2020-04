عبد المنعم العمايري يتهم أيمن رضا بالتعاطي..ويسخر من طوله واصفاً إياه بـ "القزم"!

أيمن رضا يهاجم عبد المنعم العمايري : عبد صاير صايع ضايع "على الأغلب يقصد علاقته ب دانا حلبي" وعبد المنعم يرد عليه : بأنه أستاذ سيجارة الكيف "بلمح إنو بتعاطى أو مش صاحي" ويسخر من طوله #أيمن_رضا #عبد_المنعم_عمايري #سوريا #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #هشام_حداد

