أيمن رضا يشكك برجولة معتصم النهار وبأنه نسخة هيفاء وهبي..فيديو صادم!

حل الممثل السوري المثير للجدل "أيمن رضا" ضيفاً مع الإعلامي اللبناني "هشام حداد" أمس في برنامج "راحت علينا".

كالعادة أطلق الممثل السوري عدة تصريحات غريبة من بينها ضد زميله الممثل السوري "معتصم النهار"، إذ صرح "معتصم صار إسمو هيفاء النهار..مش معقول 700 بنت عم بتحبوا"، كما أضاف عند سؤاله هل معتصم النهار في طريق أن يكون النجم السوري الأول ليجيب "مش أنا الي بقيم لأنو إنسحب هالحق من السوريين وصار بأيد شركة الصباح أي شركات الإنتاج"..

تعليق أيمن رضا أثار غضب الجمهور الذين علقوا ع الموضوع بأنه يسعى دائماً لإثارة الجدل والتحدث عن زملائه بطريقة سيئة وأن الموضوع ما هو إلا مجرد غيرة لا معنى لها...كما أنه قصده بـ تعليق "هيفاء النهار" التشكيك برجولة معتصم.

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