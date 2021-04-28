غادة عبد الرازق تتحول إلى مايا دياب..والجمهور "بطلنا نميز"!

شاركت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق فيديو وصُور جديدة لها عبر حسابها الرسمي في انستقرام أظهرتها بلوك جديد ومختلف.

اللوك الذي ظهرت به غادة كان من مسلسلها الرمضاني "لحم غزال" الذي يُعرض حالياً، وبدت غادة مُختلفة تماماً لدرجة أن الجمهور لم يتمكن من تمييزها. غادة أطلت بباروكة شعر باللون الزهري وفستان من نفس درجة اللون وأول ما تم مشاركة الصُورة تم تشبيهها مباشرةً بالنجمة اللبنانية مايا دياب.

تعليقات الجمهور المتداولة كان منها التالي "مايا عبدالرازق"..وتابع أحدهم "بلقوة تريد تغير بشكلها"..وجاء في تعليق آخر " طالعة جميله هنا والصراحه حبيت اللوك عليها تجديد على غاده".

لما تعمل مايا دياب في البيت pic.twitter.com/vaAW2CiHX0 — Anobis (@Anobis06610509) April 26, 2021

بالحديث عن مسلسل غادة فقد واجه إنتقادات مع عرض الحلقة الأولى وبالتحديد لمشهد حريق جمع غادة بـ حمدي الميرغني، إذ إن رد فعل غادة على الحريق وطريقة إخمادها للنار كانت باردة جداً لدرجة دفعت الجمهور للتعليق بـ "مشهد الحريق باخر حلقة لحم غزال ماكان مقنع أبدا هلأ ممكن مابدن يقدمو مشهد مؤذي لعين المشاهد بس كانوا بيقدرو يعملوه بطريقة مقنعة اكتر اخراجياً حتى غادة عبد الرازق وكيف تفاعلت مع الموضوع ومسكت البطانية باسلوب بارد والنار مبيني fake ومبين انو مافي حدا عم يحترق".

ولم تتوقف الانتقادات الموجهة لأداء غادة في المشهد، بل طالت حتى الإخراج الذي وُصف بـ"الضعيف وغيرالمناسب" من ناحية مكان التصوير الذي لا يعكس طبيعة سوق الجزارة في مصر، وعزا البعض سبب التراجع في أداء وظهور غادة للجمهور رلى افتراقها عن زميل نجاحها على مدار السنوات الماضية المُخرج "محمد سامي".

قصة مسلسل لحم غزال

تدور أحداث المسلسل عن "غزال" التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق وشيقيقتها شوق والتي تلعب دورها الفنانة مي سليم، تعيش الأختان في منطقة شعبية بمفردهما وهذا يعرضهما للعديد من المشكلات، ومن خلال الأحداث نرى كيف تعيش الأختان في هذه الظروف الصعبة ضمن أحداث مشوقة.

أما عن طاقم العمل، فيتواجد عدد من الوجوه إلى جانب غادة ومي سليم من بينهم الفنان يوسف وائل، والفنان شريف سلامة والفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد فتحي والفنانة وفاء عامر والفنان محمد عادل وغيرهم.

للمزيد من قسم الترفيه:

توأمان تمارسان التنمر على الطفلة ليلى الرندي ويجبراها على البكاء والإعتذار..فيديو!

التفاح الحرام رسمياً يودع بطلة العمل بموت شخصيتها!

الموت يفجع ياسمين صبري...وأحمد أبو هشيمة يُؤكد!