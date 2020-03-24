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غدير السبتي: بعد إصابة ابنتي بالكورونا، 3 إصابات جديدة في العائلة..والأعراض ليست كالمتداول!

منشور 24 آذار / مارس 2020 - 09:40
إصابة إبنة غدير السبتي بالكورونا
إصابة إبنة غدير السبتي بالكورونا

بعد إعلان الممثلة الكويتية "غدير السبتي" خبر إصابة ابنتها بفيروس كورونا، عادت وصرحت أن بنات شقيقتها وعددهم 3 مصابات بالفيروس أيضاً.

غدير صرحت أن ابنتها لم تشعر بأي حرارة في الجسم، كل ما مرت به تعب في الجسد وزكام وبناءً على التشخيص أخبروها أنها مصابة بالجيوب الأنفية وعادت إلى منزلها برفقة عائلتها وعددهم 14 شخص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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إلا أن غدير لم تشعر بالراحة على الرغم من اختفاء الأعراض ما عدا عدم قدرتها على الشم والتذوق مما دفعها لأخذ ابنتها  للقيام بفحص الكورونا لتظهر النتيجة إيجابية ووضعها في الحجر الصحي، كذلك الأمر بالنسبة للعائلة التي أجرت الفحص وتبين وجود 3 إصابات من بينهم طفلة عمرها 4 سنوات.

الممثلة الكويتية أكدت أنهم بصحة جيدة الآن، والطاقم الطبي يمارس دوره بصورة كاملة ومن دون أي تقصير. في نفس السياق انتشر مقطع فيديو لمكالمة جمعت بين الأم وابنتها من داخل المستشفى ونال استعطاف  الجمهور.
 

 

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