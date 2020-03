والدة حلا الترك تعود للحجاب مرة أخرى.. وابنتها تتجاهلها!

‎كل عام وأنتي بخير يا أمي ... و بهذه المناسبة نوجه تحية خاصة لكل أم تحافظ على أمن وسلامة أسرتها فكره وإخراج حسن حاجي @hassan_haji_1980 تصوير photicstudio@ موسيقى احمد أسدي @ahmedasadiofficial تمثيل منى السابر @monaa_alsaber انتاج pro audio studio احمد اسدي الراعي الرسمي عياده ستانفورد @stanford.clinics ‎#عيدالام #البحرين #المرأة_البحرينية #كل_عام_وامي_بخير #هدايا_عيد_الام #معاً_ضد_الكورونا #منى_السابر #كلنا_فريق_البحرين

