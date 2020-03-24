والدة حلا الترك تعود للحجاب مرة أخرى.. وابنتها تتجاهلها!

أطلت والدة الفنانة البحرينية "حلا الترك" بفيديو من حملة دعائية ضد فيروس كورونا وشاركته عبر حسابها في إنستجرام.

السيدة منى السابر ظهرت في الفيديو وهي ترتدي غطاء الرأس وتعانق إبنها الصغير "عبد الله" وتدعم شعار "معاً ضد الكورونا". فكرة الفيديو جمعت بين موضوعين، وهما عيد الأم ودورها في حماية عائلتها من فيروس كورونا.

ونال الفيديو إعجاب متابعين منى، وحقق أكثر من 30 ألف مشاهدة مع الكثير من التعليقات الإيجابية التي دعمت منى وفكرة الفيديو، كما علق المتابعون على حجاب والدة حلا الترك، إذ كانت قد تخلت عنه منذ مدة وخمن البعض أن ستعود لترتديه مجدداً.

من جهة أخرى، تجاهلت الفنانة البحرينية "حلا الترك" والدتها في عيد الأم ولم توجه لها أي تهنئة أو تشارك صورة لها عبر حساباتها في السوشال ميديا. عدم تهنئة حلا كان متوقع على أخلفية المشاكل بين الأم وإبنتها وإقامة حلا وشقيقها مع والدها إلى جانب زوجة والدها الفنانة المغربية "دنيا بطمة".



​

للمزيد من قسم الترفيه:

روان بن حسين: تعرفوا على ملامح ابنتي لونا!

الكشف عن وجه ابن ميريام فارس لأول مرة.. نسخة طبق الأصل عن والدته!

يوسف الشريف ينجو من حريق مريع في موقع التصوير (صور)