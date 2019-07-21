فؤاد خليل في ذكرى ميلاده الـ79.. أضحك الملايين وعانى من نكران أصدقائه بالوسط الفني!

تحل اليوم الذكرى الـ79، على ميلاد الكوميديان خفيف الظل، جندي الفن المجهول، الممثل المصري الراحل فؤاد خليل، الذي أمتع الملايين، وعباراته لازال يرددها العديد حتى الآن، الشهير بالريس "ستموني"، الذي ترك الطب من أجل إسعاد الجماهير بأدائه المُبهر.

ويرصد لكم "البوابة" أبرز المحطات في حياة طبيب الأسنان الفنان الموهوب فؤاد خليل، الذي أسعد الملايين ورحل وحيدًا.

مولده ونشأته

ولد فؤاد خليل في 19 يوليو 1940، وبدأ رحلته مبكراً مع الفن عندما كان عمره 11 عاما، حيث كوّن فريقاً للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة.

وتخرج خليل من كلية طب الأسنان عام 1961، وفضّل امتهان الفن عن مجال الطب، حيث ظهر لأول مرة في مسرحية سوق العصر عام 1968، ثم عمل في المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة.





بدايته الفنية

دخل خليل، الفن عن طريق كذبة، حين أدعى أنه ابن خالة الفنانة المعتزلة قيثارة الغناء العربي شادية، ما جعل المنتجون والمخرجون يرحبون به ويرشحونه لأدوار فنية، وكان قد صرح بذلك كثيرًا خلال أحاديثه التلفزيونية.

أعماله الفنية

جسّد 15 مسرحية على مدار مشواره الفني، الذي استمر ما يقرب من 36 عامًا، أبرزها "مع خالص تحياتي، راقصة قطاع عام، على الرصيف، وسوق العصر".



ومثّل للسينما 60 فيلمًا، أشهرها "الكيف"، و"جري الوحوش"، و"الندل"، و"البيضة والحجر"، و"الدنيا على جناح يمامة"، و"جاءنا البيان التالي"، و"ليلة القبض على بكيزة وزغلول".

وكان أخر أعماله هو فيلم "صايع بحر" مع أحمد حلمي وسعاد نصر، حيث ظهر فيه بمشهد واحد فقط.

أشهر إفيهاته

اشتهر الفنان الكوميدي فؤاد خليل بعدة جمل مضحكة "إفيهات" لازال يتذكرها له الجميع، وأبرزها: "آه يا قفا"، و"بحبك يا ستموني"، و"بعترني يا جميل.. أموت وأتبعتر".





مرضه

قضى "خليل" 8 سنوات من عمره على كرسي متحرك، بعد إصابته بشلل رباعي؛ نتيجة جلطة بالمخ، وقال في أحد حواراته: "بعد انتهائي من فوازير رمضان مع فؤاد المهندس رجعت البيت وفي حركة رفعت فيها يدي ولم أستطع إنزالها مرة أخرى.. نقلتني زوجتي إلى مستشفى الجلاء العسكري لأمكث 8 سنوات قعيدًا على كرسي متحرك".

اعتزاله الفن

توقف نشاط "خليل" الفني عام 2004 بسبب تمكن المرض منه إذ أصيب بشلل رباعي وجلطة في القلب، وعانى طويلاً في التنقل بين المستشفيات للحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة.





نكران أصدقائه له

عانى "خليل" من الجحود والنكران من زملائه بالوسط الفني، فلم يزره أحد من زملائه الذين شاركهم العديد من الأعمال، والذي كان سببًا رئيسيًا في نجاح تلك الأعمال من خلال تبادل الإفيهات؛ بل وارتجال معظمها، ولم تحرص على زيارته بصفة دائمة سوى الفنانة وفاء مكي.

وفاته

توفي الفنان فؤاد خليل يوم الاثنين 9 أبريل 2012 عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وشهدت جنازته التي خرجت من جامع رابعة العدوية مشاركة ضعيفة من زملائه.



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