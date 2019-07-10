في الذكرى الرابعة لرحيله.. عمر الشريف لم يتزوج بعد فاتن حمامة واشترى 25 طن زهور لفتاة إيطالية

تحل اليوم الأربعاء الذكرى الرابعة على رحيل الفنان المصري العالمي عمر الشريف، الذي ترك خلفه إرثًا فنيًا خلّد اسمه حتى الآن، حيث حاز العديد من الجوائز خلال مشواره الفني، واشتهر في أفلامه الأجنبية بشخصية الرجل الهادئ والغامض والمغري للنساء.

ويرصد "البوابة"، أبرز المحطات في حياة لورانس العرب، العالمي عمر الشريف، منذ ولادته وحتى وفاته.



مولده ونشأته

ولد ميشيل ديمتري شلهوب، وهو الاسم الحقيقي لعمر الشريف قبل دخوله الإسلام، في 10 أبريل 1932، بمحافظة الإسكندرية، لأب ينتمي إلى آل شلهوب السورية من دمشق، ويعمل في مجال الأخشاب، ووالدته "كلير سعادة" فكانت سيدة مجتمع من أسرة ذات أصول لبنانية-سورية أرستقراطية.





بدايته الفنية

أحب عمر الشريف، التمثيل منذ نعومة أظافره، رغم رغبة والده في اصطحابه بمجال الأخشاب، إلا أنه كسر تلك الرغبة على خشبة مسرح كلية فيكتوريا، التي تخرّج منها، حيث عشق المسرح المدرسي، وقدّم العديد من تجاربه وعمره لم يتجاوز الـ 12 عامًا.



انطلاقه الفني

زامل عمر الشريف، المخرج المصري المُبدع يوسف شاهين، الذي كان يكبره بـ 6 سنوات فقط، وتعرّف عليه في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، وقدّمه "شاهين" في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي"، الذي لقي الكثير من الجماهيرية، ما جعل عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائي لا يفترق.





زواجه من فاتن حمامة

تزوّج عمر الشريف من فاتن حمامة في عام 1955، وأعلن قبلها إسلامه، وأنجبا صبيا يُدعي طارق، وانفصل عنها بسبب انشغاله في أعماله الفنية، وبعد ذلك لم يتزوج عمر الشريف أبدا.

وجمع بينهما عدة أفلام على مدار مشواره الفني، وأبرزها: صراع في الوادي 1954، وأيامنا الحلوة 1955، وصراع في الميناء 1956، ولا أنام 1957، وارض السلام 1957، وسيدة القصر 1958، ونهر الحب 1961.



بدايته العالمية

التقى عمر الشريف في أوائل الستينيات، بالمخرج العالمي دافيد لين، والذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، ومع انشغال عمر بالعالمية بدأ في إهمال زوجته وبيته ما أدي إلى انفصاله عن فاتن حمامة في منتصف السبعينيات.

بعد نجاحه منقطع النظير في فيلمه الأول لورنس العرب في عام 1962 لقي شهرة جماهيرية كبيرة، وأصبح العالم الغربي كله يتابع أفلامه.

واستمر عمر مع نفس المخرج دافيد لين، ليلعب عدة أدوار في عده أفلام منها: فيلم دكتور جيفاغو، وفيلم الرولز رويس الصفراء، وفيلم الثلج الأخضر وغيرها الكثير في الأعوام التالية.

وفي السبعينيات، قام بتمثيل فيلم الوادي الأخير عام 1971، وفيلم بذور التمر الهندي عام 1974، إلا أنها لم تلق النجاح المنتظر نظرا لابتعاد الغرب عن الأفلام الرومانسية في ذلك الوقت.

اشتهر عمر الشريف في أفلامه الأجنبية بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء، بينما مثل في أفلامه العربية جميع الشخصيات الهزلية والأدوار الجادة والرومانسية والكلاسيكية.



أدواره الكوميدية

قام عمر الشريف بتمثيل أدوار كوميدية منها دوره في فيلم سري للغاية عام 1984، وبعدها ابتعد عن الساحة الفنية، واكتفي بظهوره في البرامج والمسلسلات والسهرات كضيف شرف.





أبرز جوائزه

ترشح الشريف لجائزة الأوسكار، كما نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزة سيزر.



آخر أعماله

قدّم عمر الشريف للمرة الأولي في حياته مسلسل تلفزيوني حمل اسم حنان وحنين الذي عُرض في شهر رمضان من عام 2007، وشارك في المسلسل الفنان أحمد رمزي، والفنانة سوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج إيناس بكر.

عُرض له فيلم حسن ومرقص مع الممثل الكبير عادل إمام، وهو من إنتاج شركة جود نيوز، والذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية بين المسلمين والمسيحيين، وكان أول عرض لهذا الفيلم يوم الأربعاء 2 يوليو 2008.

عُرض له فيلم بعنوان المسافر مع الممثل المصري خالد النبوي، وهو من إنتاج وزارة الثقافة المصرية.

عُرض له فيلم هز القصبة، وهو الفيلم الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم السينما العربية ومنهم: الفلسطينية هيام عباس، واللبنانية نادين لبكي، والبلجيكية لبنى أزابال، والمغربية راوية سالم، وهو الفيلم الذي قدمته ليلى مراكشي بعد غياب 8 سنوات منذ فيلمها المثير للجدل ماروك.



شرائه 25 طنا من الورود لفتاة إيطالية



حكي عمر الشريف، خلال لقاء تلفزيوني، عن مغامرة من مغامراته النسائية في إيطاليا، حيث قال إنه كان في حدث فنى بإيطاليا وجلست إلى جواره امرأة فاتنة الجمال، وطلب منها أن يذهب معها لتناول المشروبات الروحية، وبالفعل ذهبا سويًا لإحدي صالات الديسكو وعندما دعاها لغرفته بالفندق الذي يقيم به، رفضت فتعجب وغضب.

وأكمل الشريف، أنه اتجه إلى البار وطلب المزيد من الخمر ثم اتجه للعب البوكر، وأخذ يراهن ويفوز إلى أن اكتشف في صباح اليوم التالي أنه ربح أكثر من مليون دولار أمريكي في الستينيات فقرر أن يهدي تلك المرأة 100 ألف دولار على هيئة زهور فاشترى لها وردًا بقيمة 100 ألف دولار وصلت إلى 25 طنًا من الزهور.



تعرضه للتحرش

روى عمر الشريف، خلال لقاء تلفزيوني له، عن واقعة تحرش تعرض لها، أثناء وجوده في غرفته بأحد فنادق تكساس بالولايات المتحدة.

وقال إنه فوجئ بدخول امرأة إلى غرفته أرادت التحرش به تحت تهديد السلاح، وأنه لم يستجب لها، وأن هذا أغضبها ودفعها إلى المغادرة، حيث قالت له إنه ليس كما يقال عنه، وإنه لا يعرف الحب.

وعبّر عن شعوره بالخوف حينها، خصوصاً أنها لم تكن بكامل وعيها، قائلاً: "لم تكن سيئة، ولم تكن جميلة، لكنها غريبة".



عشقه لنادي هال سيتي

يُعد عمر الشريف من أبرز مشجعى نادي هال سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي، الجناح الأيمن لمنتخب مصر، حيث قام بالتعليق الصوتي على إعلان للنادي قبل أهم مباراة في تاريخه، عندما تأهل لمواجهة آرسنال فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضى، وتضمن هذا الإعلان قصيدة بعنوان "النمور" ألقاها الفنان الراحل، وكتبها الشاعر البريطاني ويليام بليك.



إصابته بالزهايمر

في 23 مايو 2015 الموافق 23 رمضان، أعلن نجل الفنان عمر الشريف إصابة والده بمرض ألزهايمر، حيث يعاني من عدم تذكر أبرز وأشهر أفلامه، كما أنه لم يعد يميز بين معارفه.



وفاته

توفي الفنان المصري العالمي عمر الشريف بالقاهرة يوم 10 يوليو 2015 إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 83 عامًا.

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