فارس كرم دخل القفص الذهبي مع هذه الفتاة.. وهذا الفنان أحيا الزفاف!

"فارس كرم تزوج"، الخبر الذي يتصدر المواقع الصحفية والصفحات الفنية منذ أمس.

يعد فارس كرم العازب الأشهر في الوسط الفني، وبالرغم من نفي خبر ارتباطه عن طريق مكتبه الإعلامي وتأكيد فارس بنفسه أنه يشعر بالاستغراب بسبب هذه الأخبار، لكن وبحسب العديد من المصادر يبدو أن الأعزب الأشهر قد تزوج فعلًا أمس بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى "هبة عزيز" وتعمل معلمة في إحدى المدارس اللبنانية.

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الحفل كما قيل اقتصر على أعداد محمدودة في بيت شقيقة فارس كرم، وبحسب المصادر فقد تواجد الفنان اللبناني "وائل كفوري" هناك وغنى للعروسين وبارك لهما.

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من جهة أخرى، فقد قامت زوجة فارس بإلغاء حسابها في السوشال ميديا، إذ يبدوا أنهما يحاولان إبقاء الأمر سراً إلا أن الأمور لم تسر كما توقعا بعد تسريب الخبر للصحافة.

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