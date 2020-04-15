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نانسي عجرم تحضر مفاجأة للجمهور.. وما حقيقة حملها بطفلها الرابع؟

منشور 15 نيسان / أبريل 2020 - 09:44
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تستعد الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" لإطلاق أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة" الذي سيعرض في رمضان 2020.

الأغنية القادمة من كلمات "تامر حسين"، وألحان "وليد سعد"، أما التوزيع فهو لـ "أحمد إبراهيم" وستصدر الأغنية في غضون الساعات القليلة القادمة عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، وكان من المفترض أن تصور الأغنية في الاستوديو الخاص بالمسلسل ضمن ظهور خاص لـ نانسي عجرم، لكن إلى الآن غير معلوم إذا ما فعلاً قد تم التصوير أو تأجل بسبب فيروس كورونا.

 من جهة أخرى، تداولت المواقع الإخبارية خبر حمل الفنانة نانسي بطفلها الرابع من زوجها الدكتور فادي الهاشم، إلا أنه وبحسب فانز الفنانة فقد تم نفي الخبر من مكتبها الإعلامي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة كان فيديو كليب "قلبي يا قلبي" الذي حقق أكثر من 15 مليون مشاهدة في غضون شهرين، وما زالت الأغنية متواجدة في قائمة الأغاني الأكثر رواجاً.
 

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