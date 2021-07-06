فارس كرم يرزق بطفلته الأولى..تعرفوا على اسمها!

رُزق الفنان اللبناني فارس كرم بطفلته الأولى من زوجته المدعوة "هبة عزيز" والتي كانت تعمل كـ معملة في إحدى المدارس اللبنانية.

الخبر السعيد شاركه فارس عبر حسابه في انستقرام بصورة لأصابع طفلته الصغيرة الممسكة بيد والدتها وارفقها بتعليق "صرت متلك بي يا بييّ مريم يا فرحتي"....الجمهور والمشاهير بدورهم وجهوا التهاني للفنان بتعليقات كان منها:

الممثلة السورية ليليا الأطرش " الف الف مبروك انشالله بتربى بعزك الله يحميلك ياها ويخليكم فوق راسها"... في حين علقت النجمة اللبنانية يارا "ألف مبرووووك تتربّي بعزّك ويخليلها ياكن ويعطيها إيام حلوه ياااااا رب"...أما جمانة بو عيد فقد علقت بـ "الله يباركلكم فيها و تربى بدلالكم و بالعز اللي هوي صفة دايمة ببيتكم ، حبيب قلبي يا ابو مريم فرحتي كبيرة ما بتنوصف بكلام الف مبروك".

زواج فارس كرم !

أخبار زواج الفنان اللبناني كانت قد انتشرت خلال الأشهر الأولى من عام 2020 وبالرغم من نفي خبر ارتباطه وقتها عن طريق مكتبه الإعلامي وتأكيد فارس بنفسه أنه يشعر بالاستغراب بسبب هذه الأخبار، إلا أن العديد من المصادر وقتها أكدت زواجه من هبة. الحفل كما قيل وقتها اقتصر على أعداد محدودة في بيت شقيقة فارس كرم، وبحسب المصادر فقد تواجد الفنان اللبناني "وائل كفوري" هناك وغنى للعروسين وبارك لهما.

ووقت إعلان الزفاف بادرت زوجة فارس بإلغاء حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبدوا أنهما كانا يحاولان إبقاء الأمر سرًا، إلا أن الأمور لم تسر كما توقعا بعد تسريب الخبر للصحافة.

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