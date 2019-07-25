فاروق الفيشاوي.. أدمن المخدرات وحارب السرطان وندم على عدم زواجه من ليلى علوي.. محطات في حياة النجم الراحل

رحل عن عالمنا اليوم الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز الـ67 عاما، والذي تميّز دومًا عن أبناء جيله، باختياراته المناسبة لأدواره، وقدرته على تجسيد عدد من الشخصيات المختلفة، ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية التي أداها جميعاً بتميز وروعة.

وترصد لكم "البوابة"، أبرز المحطات في حياة النجم المصري الرومانسي الكوميدي فاروق الفيشاوي.

مولده ونشأته

ولد محمد فاروق فهيم الفيشاوي، في 5 فبراير عام 1952، بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية، لأسرة شديدة الثراء، مكونة من والده ووالدته و5 أشقاء، مقسمين إلى بنتين و 3 صبية، كان فاروق أصغرهم.

توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.

وحصل الفيشاوي، على ليسانس الأداب في جامعة عين شمس، كان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

حياته الشخصية

تزوّج الفيشاوي، 3 مرات، أحدهما من خارج الوسط الفني من السيدة نوران، وزيجتين فنيتين من ​سمية الألفي​ التي أنجب منها ولده ​أحمد الفيشاوي​، الذي سلك هو الآخر عالم التمثيل، ولكن انتهى زواجهما بالانفصال بعد عدة سنوات، وأبن آخر يدعى عمر الفيشاوي خارج الوسط الفني.

وتزوج الفيشاوي لفترة من الممثلة سهير رمزي، التي شاركها في بعض الأعمال منها فيلم "زوجة محرمة".

وكشف الفيشاوي عن مشروع زواج قديم من ليلى علوي لكنه لم يكتمل، مؤكدا على ندمه من عدم اكتمال تلك الزيجة.

خيانته لزوجاته

اعترف الفيشاوي بخيانة جميع زوجاته، مرجعا ذلك إلى "طفاسة عينه، وحبه في جنس الحريم"، حسبما صرح خلال لقاء تلفزيوني سابق، وأكد أنه قرر بعد طلاقه الثالث ألا يتزوج.

مشواره الفني

قدّم الفيشاوي في بداية مشواره الفني عدداً من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون، حتى جاء فيلم "المشبوه" عام 1981، ومسلسل "ليلة القبض على فاطمة" عام 1982، ليكونا بمثابة نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم التمثيل، خاصة في السينما التي تألق فيها وأصبح نجم الشباك.

أبرز أعماله السينمائية

جسّد الفيشاوي، العديد من الأفلام السينمائية التي كانت أبرزها: "الحب في طريق مسدود"، و"الباطنية"، و"الحساب يا مدموزيل"، و"المشـبوه"، و"أرجوك أعطني هذا الدواء"، و"لا تسألني من أنا"، و"القرداتي"، و"سري للغاية"، و"المرأة الحديدية"، و"ملف سامية شعراوي"، و"حنفي الأبهة"، و"الجراج"، و"يا تحب يا تـقـب"، وغيرهم.

أبرز أعماله الدرامية

قدّم الفيشاوي، عددا من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها "على الزيبق"، و"أبنائي الأعزاء شكرا"، و"أدهم وزينات والثلاث بنات"، و"ألف ليلة وليلة"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"دموع صاحبة الجلالة"، و"كناريا وشركاه"، و"خيال الظل"، و"الحاوي"، و"رجل وامرأتان"، و"قاتل بلا أجر".

أعماله المسرحية

لعب الفيشاوي أيضا أدوارا هامة في عدد من الأعمال المسرحية منها "بداية ونهايــة"، والبرنسيسة"، و"ثرثرة فوق النيل"، و"الدخان"، و"أهلا يا بكوات"، وأخيراً مسرحية"الملك لير".

جوائزه

نال الفيشاوي خلال مشواره الفني العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الأفريقية السينمائية عام 2009 عن دوره في فيلم "ألوان السما السابعة"، وجائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية والإعلامية عام 2007 عن مسلسل "عفريت القرش".

كما حصل على جائزة تكريم من مهرجان طنجة المغربي الدولي للفنون والموسيقى عام 2004، ودرع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي من الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب 2009، وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والثلاثين عن فيلم "ألوان السما السابعة".

إدمانه

اعترف الفيشاوي أنه أدمن المخدرات خلال فترة من الزمن، وتحديداً على الهيرويين والأفيون، وساعداه على البعد عنها والعلاج منها، زوجته سمية الألفي وابنه أحمد الفيشاوي.

إصابته بالسرطان

أعلن الفيشاوى، في يوم 3 أكتوبر 2018، بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، قائلاً إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، لكنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه المرض بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

وفاته

توفي الفنان القدير فاروق الفيشاوي، اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عقب تعرضه لأزمة صحية حرجة، مكث على إثرها عدة أيام بالمستشفى.

للمزيد من قسم بروفايل: