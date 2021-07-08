ميليسا دونجل ضحية اعتداء جنسي وتحمي شقيقتها من والدهما!

بعد أن ضجت تركيا بخبر الإفراج عن المتهمين في القضية الاعتداء الجنسي على الطفلين المعروفة باسم "قضية المالي" بدأ نجوم تركيا بتعبير عن غضبهم وكما بدأت النجمات اللواتي تعرضن لتحرش بالحديث عن معاناتهن.

وقد كشفت نجمة مسلسل "أنت اطرق بابي"، " ميلسا دونجل" بتعرضها للتحرش والتعنيف من قبل والدها عندما كانت طفلة صغيرة.

وتحدثت "ميليسا دونجل" عن الاعتداء الجنسي والدمار النفسي الذي تعرضت له مرات عديدة في المحكمة: "لقد سئمت من البقاء صامتة. لقد سئمت من العيش وكأن شيئًا لم يحدث. لم أستطع أن أعيش طفولتي."

وكانت "ميليسا دونجل" قد رفعت قضية على والدها في 2017 تتهم بالاعتداء الجنسي عليها لسنوات. وعلى أثرها تم توقيفه والتحقيق معه ورغم نفيه للجميع المزاعم إلا أن الثباتات كلها كانت بصالحها.

"ميليسا" التي دخلت إلى المستشفى أكثر من مرة وحاولت الانتحار، حولت إلى طبيب نفسي وصف حالتها أنها تعاني من اكتئاب شديد واضطراب ما بعد الصدمة.

كرم بورسين :يدعم صديقته ميليسادونجل عبر انستقرام "عزيزتي ميليس"انا دائما معك، انا دائما هنامن اجلك🥺💔 pic.twitter.com/kYrBY393QI — nm.jkun1 (@Jkun1Nm) July 6, 2021

أما عن والدتها فلم تصدقها على الرغم من إخبارها عن ما تعانيه قبل أن تقوم بتقديم شكوى ضد والدها بسنتين.

وعلى الرغم من تكذيب أغلب أقرباء "ميلسا دونجل" لها في المحكمة إلا أنها قامت باخبار الحادث بإصرار وصدق في جميع المراحل، ليحكم والدها بسجن لمدة 15 عامًا.

لم تنتهي معاناة "ميليسا" إلى الآن فعلى الرغم من احترافها التمثيل لكي تستطيع أن تقف على قدميها، حاول والدها أن يأخذ خضانة شقيقتها التي تبلغ 17 عامُا بحجة أن ميلسا تعيش حياة سيئة.

ميليسا دونجل التي كشفت عن تعرضها سابقًا للتحرش الجنسي من قبل والدها وتم اعتقال والدها في مركز الشرطه، تفتح دعوى قضائية حتى تأخذ وصية اختها التي تبلغ من العمر 17 عام و تنقذها من أن تعيش نفس قدرها 💔 pic.twitter.com/kIpCgZ5BEx — حب منطق انتقام (@gulperdiz) July 4, 2021

وكون الوالد في السجن طلب بإرسالة الفتاة إلى والدتها في روسيا التي هي قامت بالأساس بإرسالها عند شقيقتها لتعيش حياة أفضل.

قضية المالي التي أثرت في ميليسا دونجل

وبالعودة إلى القضية الاعتداء الجنسي التي حصلت في 2019 وكشفتها الجدة في 2020 وقامت بتقديم شكوى ضد أم الطفلين وزوجها بتهمة الإعتداء الجنسي على الأطفال وتعذيبهم.

بدأ مكتب النائب العام التحقيق على الفور وتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وتم أخذ أقوالهم في مركز مراقبة الأطفال وتحويلهم إلى طبيب نفسي، الذي صدم برسومات الشقيقين الذان رسما ما تعرضا له من إعتداءات.

ومع ظهور نتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه ومع الاعتقاد بوجود اشتباه كاف بارتكاب أفعال اعتداء جنسي مؤهل ضد الأطفال، تم رفع دعوى عامة أمام المحكمة الجنائية العليا في منطقة "المالي" مع لائحة اتهام صدرت في 24 يوليو. 2020 ، للمطالبة بمعاقبة المتهمين، وقد تم الإفراج عنهم مؤخرًا.