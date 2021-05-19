سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز يخضعان لفحص كورونا...والنتيجة مُقلقة!

ما يزال النجمان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز يرقدان في المستشفى بعد إصابتهما بـ فيروس كورونا المستجد.

الدكتور حسام حسني كشف عن الوضع الصحي للثنائي، واكد الأخبار المتداولة حول أن سمير ما يزال في وضع سيء وأنه وظائف جسده ما زالت في خلل كبير وتابع أن نتيجة المسحة ما تزال إيجابية. أما فيما يتعلق بزوجته فإن وضعها الصحي في استقرار ويتجه نحو الأفضل.

خلال الفترة القليلة الماضية كانت قد انتشرت أخبار حول وفاة الممثل المصري سمير غانم، إلا أن زوج ابنته نفى الامر وطلب من الجميع توخي الحذر أثناء نقل الأخبار والدعاء لـ سمير وزوجته.

سمير غانم إلى العناية المُشددة

يشار إلى أن سمير غانم وزوجته نُقلا معاً إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، وطلبت ابنتيه من إيمي ودنيا سمير غانم من الجمهور الدعاء لوالديها عبر حسابهما في انستقرام ضمن تفاعل كبير من الجمهور ومشاهير الوسط الفني. بحسب المتداول أيضاً أن ابنتهما ايمي سمير غانم كانت أول من أصيب بالفيروس وقد نقلت إلى المستشفى منذ يومين تقريباً أما شقيقتها دنيا فقد شُفيت بعد العزل المنزلي وكذلك الأمر مع زوج ايمي الممثل حسن الرداد.

يذكر أن دنيا كان من المفترض أن تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "عالم موازي" إلا أن العمل خرج من الموسم بعد صعوبة استكمال التصوير نتيجة إصابة دنيا سمير غانم ثم إصابة هشام جمال مخرج ومؤلف المسلسل هو ما حال دون استكمال تصوير الحلقات حيث لم ينته المخرج إلا من 7 حلقات فقط من أحداث المسلسل التى تدور فى 15 حلقة.

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