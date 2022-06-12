فاطمة الصفي تكشف إصابتها بالعقم.. وتتعالج من السرطان

لم تستطع الفنانة الكويتية، فاطمة الصفي، البقاء صامتةً إزاء التعليقات المستمرة التي تحثها على الإنجاب؛ مُشيرةً أنها غير قادرة على الإنجاب.

فاطمة الصفي تكشف إصابتها بعقم

خلال بث مباشر جمعها مع سعود القحطاني عبر تطبيق "تيك توك"، أوضحت فاطمة الصفي أن العديد من الأفراد يسألون عن أسباب رفضها الإنجاب، مُشددةً أن ذلك يعتبر تدخل في شؤون الآخرين، مضيفةً أنها غير قادرة على الإنجاب من الأساس بسبب إصابتها بالعقم.

ولفتت إلى أن السؤال المتكرر حول الحمل والإنجاب، يشعل داخل المرأة مشاعر الحنين للإنجاب، قائلة: "إنتوا ليش قاعد تحنون أنا إنسانة ما جيب يهال فالواحد لما يحن ما تدري شلون تعور الإنسان لا تحنون إنتوا ما تدرون وش الإنسان فيه".

فاطمة الصفي وسبب قص شعرها

أما بشأن شعرها القصير وقصها له باستمرار، أوضحت أنهم لا يعلمون ما إذا كان المرء يتعالج كيماوي بسبب إصابته بالسرطان، مُشيرةً إلى أنها تعشق الشعر الطويل كثيرًا لكن بعدما بدأت بالعلاج ولاحظت تساقط شعرها، فضلت قصه على إبقائه في هذه الحالة ورؤيته يتساقط أمامها؛ ما قد يسبب لها حالة نفسية صعبة.

وتابعت: "إنسانة تعاني من السرطان وخضعت للعلاج الكيماوي، ما دفعها لتقصير شعرها لأنها لم تكن ترغب في رؤيته يتساقط".

وأضافت: "الواحد ياخذ كيماوي فيه أمراض فيه أورام ما يصير الواحد يقط الكلمة، أنا تعايشت مع الحياة صرت لما أشوف الناس أقلهم أنا ما ييب عيال يسكتون صرت ما استحي".

وأكَّدت أنها متقبلة لوضعها وتحمد الله على كل شي، ولم تعد تخجل من أسئلة الناس واقتحاماتهم المستمرة لحياتها الشخصية.

فاطمة الصفي تتعرض للهجوم بسبب شعرها القصير



وكانت الصفي قد تعرَّضت للهجوم بسبب قصها لشعرها واعتمادها لوك جديد، حيث اعتبروا أن اختيارها جريء ولا يناسبها .

وحينما وجهت إحدى المتابعات نقدًا قاسيًا للفنانة الكويتية جاء فيه "يا خسارتك أول أحلى بكثير ما عرفتك يوم شفتك"، جاء ردها بفيديو، قالت فيه: "إيه أكيد أول أحلى أنا الحين كبرت وضعفت، أما عن شعري الله لا يبليك باللي بلاني بيه وخلاني أقص شعري"!!

