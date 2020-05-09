فتو العقيل تتهم هند القحطاني بتشويه صورة السعوديين وتهدد بفضحها .. شاهدي

شنّت الناشطة السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي فتو العقيل، هجومًا حادًا على غريمتها ومواطنتها الناشطة المثيرة للجدل هند القحطاني، متهمة إياها بدعم الشذوذ وتشويه صورة السعوديين في الخارج.

وأضافت فتو العقيل، أنها ستظل وراء هند القحطاني وغيرها من المشهورات السعوديات الذين هربوا إلى الخارج ويشوهون الصورة وذلك حتى يعرف الناس حقيقتهم، منوهًة أن هناك شخص أطلقت عليه "حبيب عجوز أمريكا" يقوم بأعمال مشبوهة وأكدت أنها ستلجأ للنيابة في أمره.

وكتبت فتو العقيل في حساب منسوب لها عبر موقع "تويتر"، سلسلة تغريدات قالت فيها: "مازال موقفي واضح وضوح الشمس من يدعم قوم لوط سوف ندوس عليه وندوس على أتباعه وسوف أحاربهم ونحارب حتى الشركات التي يعلنون عندهم جزاء لهم ولي أمثلهم".

مازال موقفي واضح وضوح الشمس من يدعم قوم لوط سوف ندوس عليه وندوس على اتباعه وسوف احاربهم ونحارب حتى الشركات التى يعلنون عندهم جزاء لهم ولي امثلهم — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) May 8, 2020

وأضافت فتو العقيل قائلُة: "لعنة الله على كل مشهور يدعم المثليين قوم لوط ويأكل من خير بلدنا وهو هارب ويشوه صورتنا ويأكل من خيرنا".

لعنة الله على كل مشهور يدعم المثلين قوم لوط ويأكل من خير بلدنا وهو هارب ويشوه صورتنا ويأكل من خيرنا — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) May 8, 2020

وأردفت "العقيل" قائلًة: "المحرض الأساسي لكل هذا حبيب عجوز أمريكا.. إلى حبيبها المصون راح أوصل كل فيديوهاتك إلى النيابة العامة من رشاوى وسرقة الأدوية والفيديوهات والليالي الملاح امسك عجوز الغابرين لأجيب أجلك هذا آخر إنذار".

المحرض الاساسي لكل هذا حبيب عجوز امريكا الي حبيبها المصون راح اوصل كل فيديوهاتك الي النيابه العامه من رشاوى وسرقة الادويه والفديوهات والليالي الملاح امسك عجوز الغابرين لاجيب اجلك هذا اخر انذار — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) May 8, 2020

واختتمت بتغريدة أكدت فيها أنها تقصد هند القحطاني فكتبت: "داعمة المثلية هند القحطاني داعمة الشذوذ واللوط لعنة الله عليك كيف تربي أجيال وهي تدعم الشذوذ".

داعمه المثليه هند القحطاني داعمه الشذوذ واللوط لعنة الله عليك كيف تربي اجيال وهي تدعم الشذوذ — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) May 8, 2020

وبدأت أزمة فتو العقيل وهند القحطاني بعدما توجيه الثانية اتهامًا للأولى بأنها المقصودة بتغريدات الصحفي -كما يسمي نفسه- أبوطلال الحمراني الذي زعم وجود مشهورة لها علاقة بمريم خاطفة الأطفال في الدمام التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يخرج الأخير ويكذب ادعاء هند القحطاني.

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