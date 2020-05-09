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فتو العقيل تتهم هند القحطاني بتشويه صورة السعوديين وتهدد بفضحها .. شاهدي

منشور 09 أيّار / مايو 2020 - 12:26
فتو العقيل وهند القحطاني
فتو العقيل وهند القحطاني

شنّت الناشطة السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي فتو العقيل، هجومًا حادًا على غريمتها ومواطنتها الناشطة المثيرة للجدل هند القحطاني، متهمة إياها بدعم الشذوذ وتشويه صورة السعوديين في الخارج.

وأضافت فتو العقيل، أنها ستظل وراء هند القحطاني وغيرها من المشهورات السعوديات الذين هربوا إلى الخارج ويشوهون الصورة وذلك حتى يعرف الناس حقيقتهم، منوهًة أن هناك شخص أطلقت عليه "حبيب عجوز أمريكا" يقوم بأعمال مشبوهة وأكدت أنها ستلجأ للنيابة في أمره.

وكتبت فتو العقيل في حساب منسوب لها عبر موقع "تويتر"، سلسلة تغريدات قالت فيها: "مازال موقفي واضح وضوح الشمس من يدعم قوم لوط سوف ندوس عليه وندوس على أتباعه وسوف أحاربهم ونحارب حتى الشركات التي يعلنون عندهم جزاء لهم ولي أمثلهم".

وأضافت فتو العقيل قائلُة: "لعنة الله على كل مشهور يدعم المثليين قوم لوط ويأكل من خير بلدنا وهو هارب ويشوه صورتنا ويأكل من خيرنا".

وأردفت "العقيل" قائلًة: "المحرض الأساسي لكل هذا حبيب عجوز أمريكا.. إلى حبيبها المصون راح أوصل كل فيديوهاتك إلى النيابة العامة من رشاوى وسرقة الأدوية والفيديوهات والليالي الملاح امسك عجوز الغابرين لأجيب أجلك هذا آخر إنذار".

واختتمت بتغريدة أكدت فيها أنها تقصد هند القحطاني فكتبت: "داعمة المثلية هند القحطاني داعمة الشذوذ واللوط لعنة الله عليك كيف تربي أجيال وهي تدعم الشذوذ".

وبدأت أزمة فتو العقيل وهند القحطاني بعدما توجيه الثانية اتهامًا للأولى بأنها المقصودة بتغريدات الصحفي -كما يسمي نفسه- أبوطلال الحمراني الذي زعم وجود مشهورة لها علاقة بمريم خاطفة الأطفال في الدمام التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يخرج الأخير ويكذب ادعاء هند القحطاني.

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