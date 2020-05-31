فضل شاكر يعود بأحدث أعماله الغنائية " غيب "

أطلق ملك الإحساس الفنان فضل شاكر احدث أعماله الغنائية ، والتي حملت عنوان " غيب " من كلمات محمد الرفاعي ، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور ، وهي شذى النسيم المدغدغ للقلوب بروعة مفرداتها واكتمال حسنها بصوت ملك الإحساس الفنان فضل شاكر .

وتقول كلمات الأغنية " غيب " التي جاءت باللهجة المصرية

" غيب "عن عيني لو مرتاح ، واعتبره حب وراح ، " وانساني " عن نفسي ، مش هانساك ، روح مش فارقه عندي " كتير جوايا حب كبير" ،" وكفاية اللي انا عشته معاك " في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني ،" وعايزني آنسى " ،" ازاي يا عمري يا حته مني "، " معقول هاتبعد " يا ريت جاوبني الخوف قاتلني ،" لو سهل تنسى انا عمري ما نسى " " وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب"، " اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال"،" بان كل اللي كان جواك "،"من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال.

وأعرب الفنان فضل شاكر عن سعادته بالعمل الجديد " غيب " متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي ، مؤكدا بأن الاعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية ، وأضاف ملك الإحساس بان الفريق الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة ، لخمس أغنيات جديدة ، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي ، وسيتم اطلاقهما تابعا خلال العام 2020 .

" غيب " تم أطلاقها على القناة الرسمية لملك الإحساس الفنان فضل شاكر " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.

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