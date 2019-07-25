"فقدت 26 كغم من وزني"... نجم بوليوود ريشي كابور يتحدث عن معاناته من السرطان في أحدث لقاء له

"ريشي كابور" (66 عامًا) هو واحد من أكبر الأسماء في السينما الهندية وأحد نجوم بوليوود المخضرمين، له قاعدة جماهيرية كبيرة والكثير من الأعمال والنجاحات التي لا تعد ولا تحصى، ولكنه عانى مؤخرًا من مرض السرطان الخبيث.

خلال وقت سابق من هذا العام، غادر ريشي كابور البلاد لتلقي العلاج، والآن وخلال مرحلة التعافي، تحدث نجم بوليوود عن صراعه مع السرطان باستضافة، في أحدث لقاء له، والذي يعد نادرًا أيضًا.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال ريشي إن مرض السرطان كان مسيطرًا على حياته ويغيرها، وأوضح أنه عاش في نيويورك بعيدًا عن أهله وأصدقائه، الأمر الذي أثر سلبًا عليه وأضعفه.

تابع ريشي التحدث عن معاناته مع السرطان وقال إنه فقد الشهية أثناء فترة العلاج، كما قال: "أصبحت ضعيفًا للغاية لدرجة أني فقدت ما يصل إلى 26 كغم من وزني، لم تكن لدي شهية في فترة الأربعة أشهر الأولى من العلاج، لكني اكتسبت 7-8 كغم، فأنا لا أريد أن أكون هزيلًا للغاية، فأنا لم أعد كما كنت. الحمد لله على ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، وصف ريشي إصابته بالسرطان بأنه درس له، ولكن على شكل مصيبة، كما قال: "أنا شخص غير صبور، وهذه هي طريقة الله ليعلمني الصبر، فالتعافي عملية بطيئة تتطلب الصبر، ولكنها تجعلك ممتنًا لهبة الحياة".

بالإضافة إلى ذلك، لم ينس ريشي عائلته، حيث كشف كيف كان اجتياز تلك الفترة العصيبة من حياته، يستنزفه عاطفيًا، ولكنه أشار إلى أنه لم يكن ليتمكن من اجتيازها دون دعم عائلته، وخاصة زوجته الممثلة "نيتو سينغ" وابنه الممثل "رانبير كابور" وابنته "راديما".

وعن تلك الفترة قال ريشي: "كان وقتًا عصيبًا ورحلة شاقة للغاية، ولكن زوجتي ونجليّ كانا داعمين للغاية"، كما كشف النجم أنه في البداية كان رافضًا لحقيقة أنه مريض وأنه استغرق بعض الوقت ليدرك حقًا أنه مريض سرطان.

كشف ريشي أيضًا أن تلك اللحظة التي دفعه فيها رانبير ليخضع للفحوصات ويتلقى العلاج في نيويورك، كانت هي لحظة الحقيقة والتي أدرك فيها أن مشكلته الصحية جدية بالفعل، حتى أنه قال: "استغرق تقبلي للأمر بعض الوقت، لقد أجبرني رانبير حرفيًا على ركوب الطائرة والتوجه إلى نيويورك، وكان برفقتي".

هذا ولا ينوي ريشي أن يترك المرض يهزمه، حيث قال إنه في مرحلة التعافي حاليًا ويعتزم العودة إلى الوطن ومتابعة حياته، مع مواصلة العلاج، حيث قال: "أتوق جدًا للعودة بعد 5 أسابيع من أخر جلسات العلاج الكيميائي، والتي تعد ضرورية للغاية لضمان عدم عودة المرض، فهذه المرة الثانية التي أتلقى فيها العلاج".

وفي ختام اللقاء، قال ريشي: "آمل أن أتمكن من العودة في نهاية شهر أغسطس، كما أن ما ورد من أخبار بشأن عودتي في أوائل سبتمبر من أجل عيد ميلادي، ليس إلا مجرد تكهنات".

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