من سوشميتا سين إلى بريانكا شوبرا.. نجمات بوليوود خطفن اللقب وربحن مسابقات الجمال!

مسابقات الجمال تعد من أبرز وأكبر المناسبات، سواء على مستوى العالم أو في الهند، وبالإضافة إلى الحصول على اللقب، عادة ما تعد هذه المسابقات بمثابة نافذة على عالم الشهرة والتمثيل.

أثبتت الكثيرات من نجمات بوليوود تلك النظرية، وذلك لأن العديدات منهن نجحن في خطف اللقب والتاج قبل أن يصبحن من أبرز مشاهير السينما الهندية، ومن خلال مجلتي "إنديا توداي"، و"بوليوود تشاديس"، بالإضافة إلى "فاشون ليدي" و"إم إس إن"، إليكِ قائمة بنجمات بوليوود خطفن اللقب وربحن مسابقات الجمال.

مانوشي تشيلار

على الرغم من أن مانوشي لا تزال في بداياتها كممثلة، إلا أنها تشتهر بكونها سادس هندية تفوز بلقب ملكة جمال العالم في 2017، عندما كان عمرها 20 عامًا، كما تعد الأولى التي تحصل على اللقب منذ فوز بريانكا باللقب في عام 2000.

نيها دوبيا

خلال عام 2002، توجت نيها بلقب ملكة جمال الهند، وبالإضافة إلى دخولها عالم التمثيل، عملت نيها أيضًا في مجال عرض الأزياء.

ديا ميرزا

حصلت ديا على لقب ملكة جمال الهند لعام 2000، كما تعد أول هندية تفوز بلقب ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ لنفس العام، وذلك خلال الـ 29 عامًا الماضيين.

بريانكا شوبرا

في عام 2000، أصبحت "بريانكا شوبرا" ملكة جمال العالم عندما كان عمرها 17 عامًا، ومن هنا دخلت عالم الشهرة وبوليوود من أوسع الأبواب.

لارا دوتا

أصبحت لارا ثاني هندية تفوز بلقب ملكة جمال الكون في عام 2000، وحققت نجاحًا كبيرًا في بداياتها السينمائية، حيث حصلت على جائزة "فيلم فير" لأفضل ممثلة في 2003.

يوكتا موخي

عندما كانت في الـ 20 من عمرها، حصلت الممثلة والعارضة الهندية على لقب ملكة جمال العالم في عام 1999، كما حصلت على لقب ملكة جمال العالم لآسيا وأوقيانوسيا خلال المسابقة.

هذا ويجدر بالذكر أنها كانت رابع هندية تفوز بلقب ملكة جمال العالم آنذاك.

سوشميتا سين

في عام 1994، كانت "سوشميتا سين" أول هندية تفوز بلقب "ملكة جمال الكون"، كما حصلت على لقب "ملكة جمال الهند" في نفس العام، وذلك عندما كان عمرها 19 عامًا، ثم بدأت بعد ذلك دخول عالم السينما.

ايشواريا راي

في نفس العام 1994، حصلت الجميلة آيشواريا على لقب "ملكة جمال العالم"، وكانت في ذلك الوقت طالبة هندسة وعمرها 21 عامًا، كما يجدر بالذكر أنها كانت من بين وصيفات "سوشميتا" في مسابقة "ملكة جمال الهند" في نفس العام.

سواروب سامبات

في عام 1979، حصلت الممثلة المخضرمة على لقب ملكة جمال الهند عندما كانت تبلغ 21 عامًا من عمرها، وشاركت بعدها في العديد من الأفلام.

جوهي تشاولا

حصلت الممثلة والمنتجة الحسناء على لقب ملكة جمال الهند في 1984، لتظهر في أولى أدوارها على ساحة بوليوود بعد 4 أعوام في 1988، ومنذ ذلك الحين، شاركت جوهي في أكثر من 50 فيلمًا.

سانجيتا بيجلاني

نجحت الممثلة سانجيتا في خطف التاج ولقب ملكة جمال الهند في عام 1980، هذا وتشتهر بكونها الحبيبة السابقة للنجم سلمان خان، كما شاركت في عشرات الأفلام.

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