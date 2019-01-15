فلة الجزائري

أثارت الفنانة فلة الجزائرية ضجة كبيرة وذلك بعد قيامها بنشر فيديو عبر احد حساباتها الخاصة تظهر فيه بالحجاب وتقوم برفع الآذان على الطريقة الجزائرية.

وبالرغم من ارتداء فلة للحجاب بطريقة صحيحة حتى لا تواجه أي انتقادات إلا ان ظهورها بطلاء الأظافر باللون الأسود خصوصًا انها ظهرت في الفيديو وهي تمسك القرآن الكريم.

وبعيدًا عن ظلاء الأظافر إلا ان عدد كبير من النشطاء اعتبر أن فلة تتعمد مؤخرًا الظهور بأي شكل من الأشكال وإثارة الجدل حولها من أجل العودة للأضواء بأي شكل.

يُشار إلى ان فلة كانت قد ظهرت مؤخرًا في احد البرامج وبدأت بالبكاء عند عرض الدويتو الذي يجمعها بمواطنها الفنان الشاب خالد، وصرحت وقتها عن وجود علاقة جب قديمة جمعتهما وان بكائها بسبب الحنين لهذه العلاقة.

في المقابل جاء رد الشاب خالد غير مباشر وصادم اذ نشر صورة تجمعه بزوجته مُعلقًا أنها حبه الأول والأخير ومكذبًا بذلك ادعاءات فلة والتي اضطرت إلى نشر بيان أوضحت فيه أن سبب بكائها هو حنينها للماضي بشكل هام ولأيام الشباب.

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