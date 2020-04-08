فنانة سعودية تضرب الإنسانية بعرض الحائط وتقترح تجريب لقاح كورونا على السجناء بدلًا من القرود!

كانت الوجوه المشهورة ولا تزال تنكشف على حقيقتها وعلى طبيعتها الأصلية خلال الأزمة الحالية التي يشهدها العالم أجمع، وعلى ما يبدو أن التصريحات غير الإنسانية ليست حكرًا على الفنانة حياة الفهد فقط، حيث انضمت لها الفنانة السعودية مرام عبد العزيز أيضَا.

وفي التفاصيل، أثارت مرام عبد العزيز الجدل والغضب بين الجمهور بسبب تغريدتها التي نشرتها على تويتر واقترحت من خلالها أن يتم تجريب واختبار الأدوية الجديدة على السجناء بدلًا من الفئران والقرود بغض النظر عن النتيجة النهائية.

وكانت التغريدة لمرام عبد العزيز تقول: "لو كان الأمر بيدي..كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة".

وأضافت "حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم ومنها تستفيد منهم البلد.. هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

وعلى إثر ذلك، دشن روّاد موقع تويتر وسم طالبوا من خلاله السلطات والجهات المعنية بإلقاء القبض على الفنانة مرام عبد العزيز إلى جانب سحب الجنسية السعودية منها وترحيلها خارجًا.

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بعد الكويتية حياة الفهد وتغريدتها اللااخلاقية ضد المقيمين وكشف افلاسها من الحس الانساني انبرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز المقيمة بالبحرين.. لتصب جام حقدها على مواطنيها ممن لهم قضايا تمس الأمن بجعلهم حقول تجارب بدل الفئران. pic.twitter.com/cPFqKVUDg8 — Ahmad Almusawi (@AlkawazAhmad) April 7, 2020

وكتب شخص تغريدة علق فيها على تصريحات كل من نجوم الفن حياة الفهد ومرام العزيز التي لحقتها وقال: "هذي هي إنسانية من يزعمون ان الفنانين هم الوجه الحضاري للشعوب..بالأمس سمعنا حياة الفهد، واليوم نقرأ مرام عبد العزيز..! والحبل على البكرة".

هذي هي إنسانية من يزعمون إن الفنانين

هم الوجه الحضاري للشعوب .

بالأمس سمعنا حياة الفهد ، وليوم نقرأ مرام عبدالعزيز !. والحبل على البكرة — محمد المري (@Alsalem15) April 7, 2020

وردت الفنانة على الانتقادات الموجهة إليها بتغريدة أخرى قالت فيها: "الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات.. أولا، أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضا متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة. أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاص أصحاء متعافين، وهالشيء ما ينطبق علي! تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون".

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