فنانون يدعمون يحيى بيازي بعد تصدره الترند

صدم الوسط الفني بخبر إصابة الفنان السوري يحيى بيازي بالتهاب في النخاع الشويكي ومرض التصلب اللويحي، عقب ظهوره في بث مباشر مع النجم السوري وائل شرف عبر حسابه على تطبيق "تيك توك".

وبدا أن يحيى بيازي يعاني صعوبة في الكلام مع وجود رعشة خفيفة تنتابه بين الحين والآخر، مُشيرًا إلى أنه تعرض للإهمال من قبل زملائه الفنانين الذين لم يبادروا في السؤال عنه رغم معرفتهم بوضع الطبي.

وبعد تصدره الترند وتداول اسمه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج زملاؤه الفنانون لإبداء دعمهم ومؤازرتهم له في ظل أزمته الصحية، رغم عتابه لهم وتأكيد أنهم يدركون حالته الصحية ولم يتواصلوا معه سابقًا، ومن بين هؤلاء الفنانين:

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة للبيازي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أرفقتها بتعليق: سلامتك أبو أوس الغالي.. الله يكون معك وعم ندعيلك وكلنا جنبك وناطرينك.. يحيى بيازي".





هبة نور

ونشرت الفنانة السورية هبة نور صورة للفنان عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وكتبت: "يحيى يا حبيبي يا أطيب قلب وموهوب وجميل قلبا وقالبا وصديق الكل وبتحب الكل.. سلامة قلبك كلنا معك وجنبك وبنحبك كتير".

أمل عرفة

و كتبت الفنانة السورية امل عرفة عبر حسابها على "فيس بوك": "يحيى بيازي.. سلااااامتك يا زميلنا ورفيقنا المحترم..ماكنت بعرف انك مريض لحتى شفت فيديو ل وائل شرف العزيز وهوي مستضيفك.. قلبي معك ودعواتي بالشفاء التاااااام يارب".

سالي بسمة

نشرت الممثلة والمخرجة اللبنانية سالي بسمة صورة تجمعها ببيازي، وكتبت: "أبو أوس صديقي وزميلي وأخي .. الله يقومك بخير و سلامة يا رب و يشفيك ويعافيك .. إنت قوي والحياة بتحبك وبتلبقبك و إنت بتحبها كون قوي لأنه إنت محارب شرس، حارب كل الأوجاع والمرض لأنه لسة فيه كتييير مشاريع و مسلسلات ناطرتك ورح تجمعنا وناطرينك لساتنا بلبنان.. الله يحميك و يقويك ويقومك بخير وسلامة يا رب غيمة سودة رح تمر انشالله".

روعة ياسين

وكتبت الفنانة السورية روعة ياسين: "سلامة قلبك يايحيى الف سلامة الله يشفيك ويعافيك شفاء تام يارب كلنا عم ندعيلك وناطرينك الله يخفف عنك ويشفيك يارب".

يزن خليل

وتمنى الفنان السوري يزن خليل لزميله الشفاء العاجل، وكتب معلقًا: "الصديق العزيو. سلاامة قلبك ياحبيبي ... ماعلى قلبك شر وانشالله بترجعلك صحتك عن قريب يا ابو اوس ... فاجأنا خبر مرضك وأوجعنا ... ولن يفاجئنا خبر شفائك القريب لانو منعرفك بطل".

