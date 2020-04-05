مقطع رقص للسعودية فوز العتيبي يثير الجدل على تويتر..والنهاية غير متوقعة (فيديو)

أطلت الناشطة السعودية فوز العتيبي على متابعيها عبر حسابها على موقع تويتر خلال الأيام الماضية، مواصلة لمشاركة فعالياتها خلال الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وكانت آخر إطلالات العتيبي مثيرة للجدل وعرضتها لكم هائل من الانتقادات، والسبب وراء ذلك هو تقديمها لوصلة رقص على أنغام أغنية "شيك شاك شوك" إلى جانب ممازحتها للجمهور واختتامها لفيديو الرقص خاصتها من خلال مفاجأتهم بصور مرعبة وتأثيرات صوتية مخيفة.

كنت مبسوطة أرقص ماتوقعت بتكون النهاية كذا 🥺 pic.twitter.com/udMMtL7Nyi — فوز العتيبي (@zooztox) April 4, 2020

وعلى ما يبدو أن وصلة رقص فوز العتيبي ومزاحها لم يتقبله روّاد مواقع التواصل بصدر رحب، وانهالت التعليقات الساخرة والناقدة، فقالت أحد المتابعات: "ع أساس هاد رقص؟"، فيما علقت إحداهن على طريقة العتيبي في المزاح قائلة: "حركات الناس القديمة من ألفين وحطبه والله!".

والجدير بالذكر أن فوز العتيبي بطبيعة الحال ودون وجود حجر منزلي، كانت متفرغة لنشر ومشاركة تفاصيل حياتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب المعتاد فإن الانتقاد بات أمرًا أساسيًا في يومها، وفي كثير من الأحيان كانت عنوانًا للجدل وتصدرت قوائم البحث على الإنترنت.

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