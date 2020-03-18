فوز الفهد: زواج سريع من ملياردير.. وشورت قصير في عقد القران!

صدمت الفاشنيستا الكويتية "فوز الفهد" متابعينها بخبر زواجها أمس بعدما انتشرت فيديوهات لها من عقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني.

وتزوجت فوز الفهد من رجل أعمال يدعى "عبد اللطيف أحمد الصراف" وهو حفيد الملياردير عبد اللطيف الصراف بسرعة كبيرة ومن دون إعلان مسبق.

واختارت الفاشنيستا ليومها الكبير Jumpsuit من المصمم اللبناني العالمي "إيلي صعب"، وهو ما عرضها للإنتقادات لأن منطقة الصدر للتصميم كانت مفتوحة بشكل مبالغ فيه بالنسبة لمجتمع متحفظ، أما التعليق الثاني من الجمهور كان نهاية التصميم الذي على شكل شورت قصير، إذ كان واضحاً للعين على الرغم من التعديلات التي أضيفت عليه.

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الصدمة الثانية كانت المجوهرات التي قدمت لـ فوز من دار "كارتير" العالمية والتي بلغت قيمتها ما يقارب 2.5 مليون ريال سعودي من دون خاتم الخطوبة المرصع بالألماس وساعة يد أيضاً لا يوجد منها إلا 50 قطعة في العالم من دار كارتير أيضاً.بعض المصادر أفادت أن العريس قدم لفوز أيضاً يخت وطائرة خاصة أيضاً!

بعد انتشار الفيديوهات أطلت فهد بفيديو وأكدت خبر زواجها وأنهم أجلوا الحفلة التي كانوا من المفترض أن يقوموا بها بسبب "فيروس كورونا" واكتفوا بحفل صغير للأهل والمقربين. من خلال الفيديوهات لاحظنا صوت الفنان العراقي ماجد المهندس يغني بإسم فوز، فلقد سجلت أغنية مخصوصة لها بصوت الفنان العراقي.

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