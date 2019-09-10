هيفاء وهبي تتمرد على أنوثتها في أحدث أفلامها.. تعرفوا على التفاصيل

رفعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي راية التمرد على الأدوار التي تعتمد على جمالها وأنوثتها، وذلك من خلال دور جديد ستقدمه في فيلمها المنتظر "عقد الخواجة".

وعلم "البوابة" أن هيفاء وافقت على الشخصية التي ستلعبها في الفيلم، لابتعادها تمامًا عن ما قدمته في أعمالها السابقة بالسينما "دكان شحاتة" و"حلاوة روح"، خاصة أنهما اعتمدا على إبراز جمالها في معظم المشاهد.

وكشفت المصادر أن دور هيفاء سيكون مليئًا بالأكشن والمغامرة، حيث تواصل النجمة اللبنانية التدرب على تجسيد تلك الشخصية، من خلال ممارسة بعض التمرينات القاسية تحت إشراف مدرب خاص بها.

وأوضحت أنه خلال الأسبوع الجاري ستنتهي تمامًا كل التفاصيل الخاصة بالتعاقدات مع باقي النجوم المشاركين بالفيلم، على أن يبدأ التصوير في القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، هيفاء في بطولة الفيلم الذي يشرف على إنتاجه محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية.

فيلم ”عقد الخواجة“ قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

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