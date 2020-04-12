فيديو متداول للسيدة اليهودية التي ستؤدي حياة الفهد دورها في رمضان 2020!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للسيدة اليهودية والتي كانت تقدم خدمة التوليد لجميع النساء من مختلف الديانات والأعراق.

السيدة الملقبة بـ "أم جان أو أم هارون" ظهرت في المقابلة وهي تتحدث عن تجاربها السابقة وأنها عملت في البحرين لمدة 40 سنة.

بدورها حياة الفهد كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في المسلسل القادم الذي يحمل عنوان "أم هارون"، وسيتطرق لقصص لم تذكر سابقاً وأحداث كانت مرت بها الشخصية الأصلية والمصاعب المتعلقة بعملها وبالأخص بسبب ديانتها اليهودية.

المسلسل شارك فيه نخبة من نجوم الخليج من بينهم "محمد جابر، أحمد الجسميي، فخرية خميس ، سعاد علي ، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي ، محمد العلوي ، فؤاد علي ،روان مهدي، وفرح الصراف" وغيرهم، وسيعرض في الموسم الرمضاني القادم 2020.

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المسلسل الذي لم يعرض منه سوى الفيديو الترويجي يواجه سلسلة من الانتقادات بسبب الديانة اليهودية، إذ علق البعض "أنهم يحاولون تلميع صورة اليهود"..مع مطالبات بعدم عرض المسلسل.

فهل سيتم إيقاف المسلسل قبل موعد العرض؟

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