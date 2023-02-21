هاري ستايلز يشرب من حذائه.. فيديو مقزز وصادم

أثار النجم الهوليوودي الشهير "هاري ستايلز" جدل كبير بين جمهوره خلال حفله الاخير الذي اقيم في مدينة لوس انجلوس وبحضور جماهيري كبير.

هاري ستايلز يثير الجدل بتصرفه المقزز في حفله الأخير

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم العالمي وهو يقدّم عرض غنائي في احد حفلاته الاخيرة وقد أثار به جدل كبير بين الجمهور.

وظهر هاري ستايلز في مقطع الفيديو وهو يقوم بشرب الكحول من حذائه حيث قام برفعه الى فمه وأفرغه من المشروب الكحولي الذي كان فيه في داخل فمه ثم عاد ووضع الحذاء في مكانه.

وأثار هذا الفعل اشمئزاز الجمهور حيث انتقده العديد من الناس بسبب ما قام به، فيما راى البعض أن هذا التصرف يناسب هاري المعروف عنه إثارته للجدل.

هاري ستايلز يثير الجدل بإطلالته الغريبة

وكان النجم الشهير "هاري ستايلز" قد أثار جدلًا واسعًا بسبب اطلالته الغريبة التي ظهر فيها خلال حفل "بيرت" لهذا العام 2023 والذي أقيم خلال الأسبوع الماضي.

وظهر النجم العالمي وهو يرتدي بدلة توكسيدو باللون الأسود، لكنّ زيّنت بوردة ضخمة جدًا من جهة الرقبة مما جعل وجهه غير ظاهر للعلن، وهو ما لفت أنظار الحضور بشكل غريب، ولم يكن ستايلز هو الوحيد الذي ظهر بإطلالة غريبة، حيث صدم سام سميث الجمهور ببدلته المطاطية السوداء التي جاءت منفوخة بشكل كبير.