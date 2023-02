هاري ستايلز يشرب من حذائه.. فيديو مقزز وصادم

أثار النجم الهوليوودي الشهير "هاري ستايلز" جدل كبير بين جمهوره خلال حفله الاخير الذي اقيم في مدينة لوس انجلوس وبحضور جماهيري كبير.

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم العالمي وهو يقدّم عرض غنائي في احد حفلاته الاخيرة وقد أثار به جدل كبير بين الجمهور.

وظهر هاري ستايلز في مقطع الفيديو وهو يقوم بشرب الكحول من حذائه حيث قام برفعه الى فمه وأفرغه من المشروب الكحولي الذي كان فيه في داخل فمه ثم عاد ووضع الحذاء في مكانه.

وأثار هذا الفعل اشمئزاز الجمهور حيث انتقده العديد من الناس بسبب ما قام به، فيما راى البعض أن هذا التصرف يناسب هاري المعروف عنه إثارته للجدل.

since they deleted it pic.twitter.com/VzC133yMsA