فيفي عبده تتهم خادمتها بسرقة 5 كيلو ذهب من منزلها والأمن يباشر تحقيقاته (تفاصيل)

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن تعرضها للسرقة مؤخرًا من منزلها، وقدرت قيمة المسروقات بما يقارب 5 كيلو ذهب، واتهمت خادمتها أنها هي من قامت بسرقتها، لتباشر على الفور نيابة مصر القديمة بضبط وإحضار الخادمة للتحقيق معها.

وفي التفاصيل، أدلت فيفي عبده بشهادتها للنيابة، وقالت بأن الخادمة تعمل عندها منذ فترة قريبة وقامت بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية تصل لـ5 كيلو ذهب، وكشفت خلال التحقيق عن مواصفات المسروقات، إضافة إلى أنها سلمت الأوراق الخاصة بتحقيق الشخصية للخادمة.

وكانت فيفي عبده قد أعربت عن حزنها واستيائها لقاء ما حدث معها عبر حسابها على إنستغرام، وذلك لأنها كانت تعامل الخادمة بمحبة وبود، وفي النهاية تسرقها في عقر دارها لتعلق قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

الجدير ذكره أن فيفي عبده لم تكن تريد أن تنقل ما حصل معها للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلّا أن الخبر انتشر وتم تناقله وبالتالي اضطرت للتوضيح، فعلقت وقالت: " كنت لا أريد الحديث عن واقعة السرقة ولكن بعد نشر الخبر كان لابد أن أوضح ما حدث لجمهوري".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: