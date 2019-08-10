هذا الشبل من ذاك الأسد.. بنت شاروخان تخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل

عادة ما نشهد أبناء المشاهير والنجوم يرثون جمالهم أو بعض الطباع، فضلًا عن موهبتهم، وهذا الأمر لا يختلف عن عالم بوليوود، ويبدو أن فردًا آخر من عائلة "شاروخان" سينضم إلى عالم السينما وبوليوود قريبًا، وهي "سوهانا خان"، إذ كشفت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن ابنة "ملك بوليوود" بدأت تخطو أولى خطواتها لتحقيق حلمها.

ليس غريبًا أن تطمح ابنة النجم الهندي بأن تصبح ممثلة، فبالإضافة إلى إرث والدها الفني، لطالما كان التمثيل شغف سوهانا منذ صغرها، ودائمًا ما كانت تشارك في مسرحيات في المدرسة والجامعة أيضًا، حتى سُلطت الأنظار على موهبتها وفتح لها الأبواب، بعد تخرجها من جامعة لندن في شهر يونيو الماضي.

فوفق موقع "نيوز 18"، ستشارك سوهانا خان (19 عامًا) في فيلم انجليزي قصير باسم" ذا غراي بارت أوف بلو" من إخراج " ثيودور جيمينو"، وستظهر برفقة مجموعة من الممثلين الشباب.

ودون الإفصاح عن تفاصيل بشأن موعد إطلاق الفيلم أو لمحة عن قصته، كشف المخرج عن مشاركة سوهانا في الفيلم عبر إنستغرام، من خلال نشر صورة من كواليس أول أيام التصوير، بالإضافة إلى بوستر يحمل اسم الفيلم وصورة لسوهانا، التي يبدو أنها بطلة أساسية.

وبالطبع تحصل سوهانا على دعم والدها الملقب بـ "ملك بوليوود"، ولكنه سبق وقال في وقت سابق من هذا العام إنه يريد أن تتعلم سوهانا أصول التمثيل حقًا قبل المغامرة في الأفلام، لأنه لا يريد أن تعتمد فقط على موهبتها، وهو أمر أشار إلى أنه شائعًا في الهند، حيث قال: "لا أعتقد أننا لدينا ثقافة تعلم التمثيل في الهند، مع اعتماد الكثيرين على الموهبة فقط. فقدرتك على القيادة من أول مرة، لا يعني أنك ستصبح محترفا في سباق الفورمولا، بل عليك التعلم في نهاية المطاف. لذلك، أريد سوهانا أن تحصل على تدريب رسمي في التمثيل وعلى يد محترفين، فالخبرة مهمة للغاية".

وفي حين أن أول تجاربها الرسمية في التمثيل ستكون من خلال ذلك الفيلم الإنجليزي القصير، إلا أن سوهانا لم تنس عالم السينما الهندية، إذ كشفت التقارير أنها تجري محادثات حاليًا مع عدد من صانعي الأفلام، من أجل أول ظهور لها في عالم بوليوود.

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