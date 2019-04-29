في ذكرى ميلاد نور الشريف الـ73.. قصة حب أسطورية مع بوسي وصدفة جعلته رجل "مزواجًا"

هو واحد من أهم أيقونات الفن، حفر اسمه بأحرف من ذهب، قدّم كافة ألوان التمثيل ببراعة، أهلته لأن يكون بمثابة هارون الرشيد في الفن، إنه النجم المصري الكبير الراحل نور الشريف، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ73، وبهذه المناسبة يرصد "البوابة"، أبرز ما جاء في حياته الفنية والخاصة.

مولده ونشأته

اسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله، وشهرته نور الشريف، وُلد في الـ28 من أبريل عام 1946، في منطقة الخليفة في حي السيدة زينب بالقاهرة، وتُوفي والده وكان عمره وقتها عام واحد، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير "امتياز" عام 1967 وكان الأول على دفعته.

بدايته الفنية

بدأ نور الشريف التمثيل بالمدرسة، ثم انضم لفريق التمثيل بها، إضافة إلى أنه كان لاعبًا في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك، لكنه لم يكمل مشواره مع اللعبة، وقرر الاتجاه لمجال التمثيل، عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعن طريق الفنان سعد أردش تم ترشحه للعمل معه فأسند إليه دورًا صغيرًا في مسرحية "الشوارع الخلفية"، ثم اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية "جوليو ورومييت"، وأثناء بروفات المسرحية تعرف على عادل إمام الذي قدمه بدوره للمخرج حسن الإمام ليظهر في فيلم "قصر الشوق" ويحصل عن دوره على شهادة تقدير فكانت أول جائزة يحصل عليها في حياته الفنية.

تنازل عن نصف أجره في آخر أفلامه

أثرى الفنان نور الشريف، السينما المصرية بالعديد من الأعمال الفنية، وكان آخر أفلامه "بتوقيت القاهرة"، وحتى يخرج هذا العمل للنور قرر نور الشريف أن يتنازل عن نصف أجره كي يقوم ببطولة هذا العمل، الذي كان من الصعب على الجهة المنتجة أن توفر له الأجر كاملًا.

قصة زواجه وطلاقه من بوسي

تعد قصة حب نور الشريف وبوسي، من قصص الحب الرائعة، حيث بدأ الحب بينهما عند أول بطولة للفنان نور الشريف في مسلسل "القاهرة والناس"، واكتملت قصة الحب بالزواج وأنجبا ابنتيهما سارة ومي.

وانفصل النجمان بعد 30 عامًا من الزواج، ولكن حبهما لم يمت واستمرت الصداقة والمحبة بينهما، وعادا لبعضهما مجددًا قبل وفاة نور الشريف بأيام قليلة.

صدفة جعلته رجل مزواج

مرّ 18 عامًا، على إنتاج مسلسل عائلة الحاج متولي الذي أنتج عام 2001، حيث جسّد نور الشريف، شخصية الحاج متولي، ليقدم مزيجًا مبدعًا من الرجل الشرقي المحافظ المحب للنساء في آن واحد، حيث يلجأ للزواج أكثر من مرة، ليتزوج بـ4 في النهاية.

ولكن لم يكن نور الشريف، البطل الأول لفريق العمل، إذ لجأوا إليه كاختيار ثانٍ، فكُتب المسلسل في البداية للفنان محمود عبد العزيز، وعرضه عليه المخرج محمد النقلي، في عام 2000، أى قبل عرض "عائلة الحاج متولي"، بعام، ولكنه اعتذر عنه فى ذلك الوقت، نظرًا لانشغاله بتصوير فيلمي "النمس" و"سوق المتعة"، ليذهب العمل إلى الفنان نور الشريف، الذي حقق شعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي، ويقال إن محمود عبد العزيز شعر بالندم على رفضه لهذا العمل.

خلاف وليد يوسف ونور الشريف

كشف السيناريست وليد يوسف، أن هناك من أوقع بينه وبين الفنان الراحل نور الشريف، وغضب الأخير بسبب هذا، حيث قال "يوسف"، في مقابلة تلفزيونية، إنه فوجئ بهاتف من الفنان يحيى الفخراني يسأله عن عمل، وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه أعمال، أكد له أن لديه، قائلًا بعد إغلاق الهاتف: "شعرت إن ربنا بيراضيني لأن كل مجموعة الدالي اشتغلت إلا أنا في عز نجاحي وجدت قَرْصِة ودن من نور الشريف، ولكن تم التصالح في لندن".

ألف جنيه مكافأة نور الشريف لخان

يروي الناقد الفني محمود عبد الشكور في مقال له بعنوان "محمد خان عندما يحكي"، على لسان خان، قائلًا: "سألني نور الشريف، وأنا أجلس معه في سيارته عن المبلغ الذي أطلبه نظير إخراج فيلم ضربة شمس، فقلت له وأنا لا أعرف أي شىء عن سوق السينما المصرية: آخذ 1500 جنيه، فإذا زادت مدة عرض الفيلم عن 17 أسبوعًا أحصل على 1000 جنيه زيادة، على أن يُسجّل ذلك في العقد"، وقد حصلت فعلا على هذا المبلغ الإضافي، عندما حقق الفيلم نجاحًا ضخمًا".

قصة طلاق نور وبوسي

كشف الشيخ أحمد عبد الحكيم "مأذون المشاهير"، كواليس طلاق الفنانة بوسي من الراحل نور الشريف، بعد محاولات الإصلاح بينهما ولكن بوسي تمسكت بالطلاق قبل أن يعقد زواجهما من جديد بعد عشر سنوات.

وتابع أحمد عبدالحكيم ببرنامج تلفزيوني: "تم طلاق الفنانة بوسى بعد مكالمة الفنانة نورا لي وقالت إنها تعبت من محاولة الإصلاح بينهما ليستمر الطلاق بينهما لعشر سنوات قبل أن أكتب عقد عودتهما".

لماذا بكى نور الشريف؟

تعرض لوعكة صحية شديدة أبعدته عن السينما والدراما وحينها أكد أن زملائه في الوسط الفني كانوا مقصرين تجاهه ولم يسأل عليه من وقت لآخر سوى سمير صبري، وبكى نور الشريف، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية مع الإعلامية هالة سرحان، مؤكدًا أن تلك الأزمة كشفت له أوجه الكثير ممن عاشرهم لسنوات.

آخر كلمات نور الشريف

عرض الإعلامي المصري محمود سعد، آخر كلمات للفنان الراحل نور الشريف، حين قالها في نهاية مسرحية "الحسين ثائرًا"، وذلك ببرنامجه "باب الخلق"، فقال إن الكلمة القوية تعمل شيئًا عظيمًا أما الضعيفة تتسبب في هبوط وتهدم كل شيء، مؤكدا أن نور الشريف كان يحلم بتجسيد شخصية سيدنا الحسين في الدراما، وقال الفنان حينها: "سأعتزل فورًا إذا أتيح لي تجسيد شخصية الحسين".

وفاته

في 11 أغسطس 2015، رحل أسطورة الدراما والسينما المصرية، الفنان نور الشريف عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض، وتدهورت حالة بوسي النفسية بشكل كبير، ووصفت هذه الفترة بالأسوأ في حياتها.