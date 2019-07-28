في ذكرى وفاة يوسف شاهين الـ11.. يسرا وصفته بالديكتاتور وهكذا ردّ على منتقديه!

هو أحد أشهر مواليد يناير وهو أحد أهم المخرجين السينمائيين في الوطن العربي، يبحثُ عن الجديد ويسعى للابتكار، ويعتبر الاستقرار تكاسلًا، والتنقُّل سباق مع الأيام، حتى استطاع أن ينطلق بأفلامه خارج الحدود العربية ليصل للسينما العالمية، ويضع السينما المصرية على خريطة الفن العالمي.

وُصف بالحيوي والديناميكي، ويعد شخصًا متفائلًا بطبعه وسعى لأن يكون مثقفًا واسع الاطلاع واستطاع السيطرة على مشاعر الآخرين في قيادته للوكيشن دون أن يحرجهم، ويحترم الآراء الحكيمة، إنه المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته الـ11 وترصد "البوابة" أبرز محطات حياته.

مولده

وُلد يوسف جبرائيل شاهين لأسرةٍ كاثوليكيةٍ متوسطة الحال في 25 يناير 1926، في مدينة الإسكندرية، وكافحت عائلته لتعليمه في أفضل المدارس والجامعات، حيث نال شهادته الثانوية من كلية فيكتوريا الخاصة، وبعد تخرجه من جامعة الإسكندرية انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقضى عامين في معهد باسادينا المسرحي في دراسة فنون المسرح.

مسيرته الفنية

قدم يوسف شاهين 40 فيلمًا سينمائيًا، واكتشف عددًا من النجوم سواء أول مرة يمثلون فيها أو آخرين قدمهم بشكل مختلف، فكانت دائمًا سينما يوسف شاهين تهتم بالتفاصيل، وروي الحكاية من جميع زواياها.

ومن أفلامه الشهيرة، "بابا أمين"، وهو أول أفلام يوسف شاهين في السينما المصرية، وقام بتأليفه يوسف شاهين، وكتب السيناريو والحوار للفيلم حسين حلمي المهندس وعلى الزرقاني.

وفيلم "المهرج الكبير" وهو اقتباسًا عن رواية الكاتب الإنجليزي شيلي سميث، كتب يوسف شاهين سيناريو فيلم "المهرج الكبير" وكتب الحوار الفنان محمود إسماعيل، وفيلم "الناصر صلاح الدين" ويعد واحدًا من روائع السينما المصرية والعربية ومن أقوى الأفلام التي أخرجها يوسف شاهين، واشترك في كتابة الفيلم خمسة من رواد الأدب والسينما في مصر، فكتب يوسف شاهين السيناريو بالتعاون مع عبدالرحمن الشرقاوي، وكتب الحوار كل من يوسف السباعي وعبدالرحمن الشرقاوي، وكتب المعالجة السينمائية كل من نجيب محفوظ والمخرج عز الدين ذوالفقار.

وفيلم "الاختيار" وهو واحدًا من التجارب السينمائية المختلفة التي قدمها يوسف شاهين خلال مسيرته الفنية، هي فيلم "الاختيار"، وكان مؤلف الفيلم الكاتب العالمي نجيب محفوظ وكتب يوسف شاهين سيناريو وحوار الفيلم.





حياته الشخصية

تزوج يوسف شاهين من الفرنسية كوليت التي لازمته حتى وفاته، وكانت ديانة يوسف شاهين ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد لعائلة مسيحية كاثوليكية

حقائق عن يوسف شاهين

-استخدم الموسيقى والغناء كعنصرين أساسيين في أفلامه، حيث تعاون مع العديد من المطربين مثل فريد الأطرش وشادية في فيلم "أنت حبيبي"، كما تعاون مع المطربة فيروز والأخوان الرحباني في فيلم "بياع الخواتم".

-لم يكتفِ بالإخراج، فقد شارك أيضًا في التمثيل في بعض أفلامه بسبب إحساسه بضرورة التعبير عن رأيه.

-اعتبر نفسه جزءًا من الليبراليين المصريين وكافح ضد الرقابة والتطرف، سواء أكان من الدولة أو المجتمع.

جوائزه

-حصل على جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه "إسكندرية... ليه!" عام 1979.

-حصل على جائزة أفضل تصوير من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم "إسكندرية كمان وكمان" في عام 1989.

-احتفلت غوغل "Google" بتاريخ 25 يناير 2015 بذكرى ميلاده وذلك بتغيير شعار محرك البحث خاصتها في نطاق مصر إلى شعار يحمل صورته خلف كاميرا سينمائية.

يسرا تصفه بالديكتاتور

قالت الفنانة المصرية يسرا، في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، إنّ يوسف شاهين، كان يُميّز كلَّ عامل من طاقم عمل أفلامه، مضيفةً: "كان بيحسسك إنك أهم واحد في الدنيا، كان ديكتاتور آه، بس ديكتاتورية حلوة أوي".

وأوضحت يسرا، أن الصورة الذهنية المنتشرة عن "شاهين"، ليست صحيحة فهو لم يكن مجنونًا، ولكنه يصطنع الجنون.





خلافه مع حنان ترك

قدّمت الفنانةُ المصريةُ حنان ترك فيلمين مع يوسف شاهين، ولكن لم تخلُ علاقتهما من الخلافات، فقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية، "رفضت تقبيل خالد النبوي في فيلم (المهاجر)، وهو ما أغضب المخرج الراحل".

هكذا تحدّث عن سعاد حسني

وصف يوسف شاهين، السندريلا الراحلة سعاد حسني، بـ"الحساسة" و"الخطيرة"، وذلك بعدما جمعهما فيلم "الاختيار"، والذي كتب قصته الأديب نجيب محفوظ.

وتابع: "سعاد خلت السينما حاجة سكر، أنا عارف هي عملت إيه زيادة عن الجماهير وزيادة من السلطة الهبلة اللي تمنع عنها الفلوس"، حيث نعت ذلك بـ"الوحشية".





يوسف شاهين يرد على منتقديه

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمخرج الراحل يوسف شاهين، في إحدى مقابلاته التلفزيونية النادرة عندما قال له محاوره أنت من العالم الثالث؟ فأجابه شاهين قائلا :" لا أنت من العالم الثالث".

وتابع: "يا إلهي، لقد كنا هنا منذ 7 آلاف سنة، وأثبتنا ذلك، هذه ليست حضارة، الحضارة هو كيفية التواصل مع الآخر، هل تعرف كيف الحب؟ وكيف تهتم؟ هذه هي الحضارة".

وأضاف: "إذا ذهبت لرجل فقير وهو لا يملك ما يعطيه لك، فيذهب إلى جاره ويستعير منه خبزًا بينما في أوروبا ربما يُغمى عليك كجثة في الشارع والناس سوف تستمر في المرور بجانبك ولا تُعطي أي اهتمام.

وفاته

قدّم يوسف شاهين، خلال مشواره بصماتٍ في التاريخ السينمائي المصري، وأفلامًا تزخر بالمواهب والنجوم التي قدّمها للشاشة وأصبحت أسماء مهمة في عالم الفن العربي.

والمخرج المصري المعروف يوسف شاهين، رحل دون وداع، في الـ27 من يوليو عام 2008 بعد ما ملأ الدنيا فنًا وحبًا وصخبًا وسخريةً، عاش حياة عامرة حوّلها إلى سيمفونية راقصة.

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