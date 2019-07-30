في ذكرى وفاته الـ21.. لقطات وإفّيهات لا تُنسى للراحل نجاح الموجي (فيديو)

لم يتبقى الكثير من الوقت على حلول شهر سبتمبر، وهو الشهر الذي خسر فيه الوسط الفني المصري موهبة ن أهم وأقوى المواهب الكوميدية على مر تاريخها، وهو الفنان الراحل نجاح الموجي أو اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، والذي توفي في الـ25 من سبتمبر عام 1998.

وبحسب آراء شريحة كبيرة من متابعي الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، فإن الفنان الراحل نجاح الموجي ترك بصمة وأثر كبير في عالم صناعة السينما، على الرغم أنه ظًلم ولم يأخذ حقه كباقي من عاصره في ذلك الجيل، وحتى هذا اليوم لا زالت كلماته وإفيهاته متداولة ويتابعها العديد من محبيه.

وبدأ الموجي مسيرته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، ومن ثم انطلق للمشاركة في العديد من الأعمال السينمائية والكوميدية، ومن أهمها مسلسل "أهلا بالسكان"، ومن أشهر أعماله في السينما فيلم "الكيتكات"، وفيلم "الحب في طابا" وفيلم "131 أشغال" والعديد من الأعمال الأخرى.

وكانت وفاة الفنان الراحل نجاح الموجي بشكل مفاجئ ودون أن يخوض في صراع مع أي مرض، حيث توفي إثر أزمة قلبية بعد عودته إلى منزله من المسرح، فجر يوم الجمعة الـ25 من سبتمبر 1998 في القاهرة.

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