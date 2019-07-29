ياسمين عبد العزيز تعود للظهور الإعلامي مع منى الشاذلي بعد غياب طويل

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حماس محبيها ومتابعيها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان الذي نشرته عبر حسابها على موقع إنستغرام حول عودتها للظهور الإعلامي من خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة cbc.

ويعد هذا الرجوع إلى اللقاءات والبرامج الـ"توك شو" الأول لياسمين عبد العزيز بعد مرور أكثر من 15 عامًا، وعلى ما يبدو أنها قررت تغيير بعض الأمور مؤخرًا خاصة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، ومن الواضح أنها ستتحدث عن بعض التفاصيل الخاصة بموضوع الطلاق ودخول زميلتها في الوسط الفني ريهام حجاج على الخط.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2019 من خلال مسلسلها "لآخر نفس"، وشارك في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي ومحمد عز وأحمد صلاح حسني وهند عبد الحليم وأحمد كمال، والعديد من الأسماء الأخرى.

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