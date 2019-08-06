في عيدها الـ 45..صور نادرة وحقائق لا تعرفينها عن النجمة كاجول

الممثلة الهندية "كاجول" غنية عن التعريف، فهي واحدة من أبرز نجمات بوليوود، وبفضل شخصيتها الفريدة وموهبتها المميزة، نجحت كاجول في أن تكون بين أكبر الاسماء في صناعة السينما الهندية منذ بداية ظهورها في تسعينات القرن الماضي.

وحتى الآن لا تزال كاجول آسرة لقلوب ملايين المعجبين، بطابعها الخاص في الأزياء ونشاطاتها الاجتماعية، فضلًا عن ظهورها النشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ 45، جلبنا لكِ من عدة مصادر، بينها مجلات "بينك فيلا" و"بوليوود جورناليست" و"آيفا"، صورة نادرة وحقائق لا تعرفينها عن النجمة كاجول:

عائلة فنية من الطراز الأول

وُلدت كاجول في الخامس من شهر أغسطس في عائلة يجري الفن في عروقها، حيث إن والدتها هي الفنانة "تانوجا سامارت" ووالدها المنتج "سومو موخيرجي"، كما أن شقيقتها هي النجمة الشابة "تانيشا"، بالإضافة إلى أن الممثلة الشهيرة "راني موخيرجي" تكون ابنة عمها.

علاقتها بـ " كيشور كومار"

لا يعلم الكثيرين، أن كاجول تربطها علاقة وثيقة بالنجم الأسطوري "كيشور كومار"، حيث إن جدتها من جانب والدها، هي شقيقة النجوم "أشوك"، "أنوب" و"كيشور كومار".

نشاطات اجتماعية

بالإضافة إلى إرثها الفني، دائمًا ما تكرس كاجول وقت فراغها للأعمال الاجتماعية والخيرية، كما أنها تتعاون مع مؤسسة "شيشكا" التي تهتم بتعليم الأطفال، وتقديم الدعم للأطفال المحتاجين والفقراء.

دمية مصغرة على شكلها

تم تصميم دمية مصغرة على هيئة كاجول لتنضم إلى مجموعة من الدمى صُممت للنجوم شاروخان وبريانكا شوبرا وهريثيك روشان يطلق عليها "اساطير بوليوود"، ومقرها في المملكة المتحدة.





كاتبة

بالإضافة إلى موهبتها في التمثيل، تحب كاجول الكتابة، وخاصة الشعر والقصائد والخيال العلمي أيضًا، كما أنها من عشاق قراءة الكتب.

صنعت التاريخ في نيويورك

في عام 2010، أصبحت كاجول وشاروخان أول نجوم بوليوود يقرعوا ناقوس افتتاح سوق الأوراق المالية في بورصة "نازداك"، وكان ذلك بعد نجاح فيلم "ماي نيم إز خان".

علاقتها بكاران جوهر

لطالما جمع بين كاجول وكاران علاقة صداقة قوية، ولكنها لم تدم وانتهت بالانهيار، وعلى الرغم من أن السبب لا يزال مجهولًا، إلا أنه سبق وألمح الممثل "أجاي ديفجان" أن السبب شخصي وليس له علاقة بالعمل.

طاهية فاشلة

عكس ما قد يتوقعه الكثيرين، كاجول فاشلة في المطبخ، حتى أنها لا يمكنها إعداد كوب شاي.

سقطة حقيقة

خلال أخر جزء في أغنية Ruk Ja O Dil Deewane الشهيرة من فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge، كانت سقطة كاجول حقيقة، حيث إنها لم تعرف أن شاروخان سيسقطها، وذلك كان من أفكار المخرج، للحصول على رد فعل طبيعي من كاجول.

هي من عرضت الزواج

لم يكن أجاي ديفجان هو من عرض الزواج على كاجول، بل هي من أرادت الزواج وعرضت عليه ذلك.

عانت من الإجهاض

لا يعلم الكثيرين أن كاجول عانت من الإجهاض في عام 2001، وذلك أثناء حملها بطفلها الأول

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