بعد صداقة طويلة.. الممثلة الهندية نيها دوبيا تلغي متابعة سهى علي خان والمعجبون في صدمة

بالإضافة إلى ما يتمتع به عالم الشهرة من بريق وحياة مترفة للنجوم، إلا أنه لا يخلو من الدراما التي تختبئ خلف الكواليس، وتُكشف توترات بين ممثلين نظن أنهم أفضل الأصدقاء المقربين، ولكن في عالم الشهرة، لا شيء يدوم على حاله حتى علاقات الصداقة.

فعلى الرغم من أن الكثير من الممثلين يستطيعون الحفاظ على قوة علاقات الصداقة، إلا أن البعض ينتهي بهم الأمر في سبل مختلفة، مثل النجمتين "نيها دوبيا" و"سهى علي خان".

ففي خبر صادم كشفت عنه مجلة "آي ديفا"، ألغت كل من نيها وسهى متابعتهما لبعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، الأمر الذي صدم الكثيرين، خاصة أن كلا النجمتين تعرفان بعلاقة صداقتهما القوية التي تجمعهما منذ سنوات.

لطالما كانت سهى ونيها مقربتين من بعضهما البعض، ليس على الصعيد الفني فقط، بل على المستوى الشخصي أيضًا، فلطالما شاركت النجمتان صورًا لهما في مناسبات عائلية خاصة.

ليس هذا فقط، فحتى إذا لم يكن هناك مناسبات معينة، اعتادت نيها قضاء الكثير من الوقت برفقة صديقتها سهى، حيث يُذكر أنه خلال شهر رمضان الماضي، شاركت نيها منشورًا على إنستغرام قالت فيه: "في شهر رمضان، أود أن أشكر واحدة من نجومي الساطعة خلال رحلتي في الأمومة، صديقتي سهى. أشكرك على دعمك الدائم لي ومشاركتك معي تجربتك كأم".

إذًا، ماذا حدث؟ سيظل هذا التساؤل يراود الكثيرين حتى تتضح الحقيقة أو تتصالح النجمتان قريبًا.

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