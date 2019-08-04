كاترينا كيف وكارينا كابور على غلاف مجلتي هاللو وكوش ... فمن صاحبة الإطلالة الأجمل

ظهرت نجمتا بوليوود كارينا كابور وكاترينا كييف، على أغلفة المجلات الشهيرة "هاللو" و"كوش" لهذا الشهر، حيث تألقتا بارتداء فساتين أنيقة وخاطفة للأنظار، لكن من بدت الأجمل؟ فكلتاهما من ايقونات الموضة في عالم بوليوود.

بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز اوف انديا"، فإن الممثلة الهندية كارينا كابور ظهرت على غلاف العدد الجديد من المجلة الشهيرة "كوش"، وهي مجلة رقمية ومطبوعة مقرها المملكة المتحدة وتهتم بأزياء الأعراس في جنوب آسيا.

حيث ظهرت كارينا وهي ترتدي فستان من التل والحرير باللون الزهري من مجموعة ريمبل وهربريت مستوحى من اللهينجا الزي التقليدي الهندي ولكن بإطلالة عصرية بنقشة طاووس مطرز يدويًا بالعديد من الأزهار والخرز الملون والأحجار الكريمة والكريستال . وكانت تلف كارينا حول يدها وشاح من الدانتيل المنسوج يدويًا.

على جانب أخر ظهرت كيارا أدفاني على غلاف مجلة " هاللو"، لهذا الشهر ومقرها في اسبانيا وتصدر ب24 لغة حول العالم، بفستان عاجي قطعتين من تصميم مانيش مالهوترا، على شكل طبقات متعددة، والجزء العلوي من الفستان مرصع بالعديد من المجوهرات من مجموعة مانيش مالهوترا ايضًا. فهل تستطيعي أن تقرري من الأجمل.

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