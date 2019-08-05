شاروخان يشتري حقوق المسلسل الإسباني "La Casa De Papel" وسيحوّله إلى فيلم! (تفاصيل)

على الرغم من وقوع نجم بوليوود الفنان الهندي شاروخان في بعض المشكلات وتراجعه في آخر أعماله السينمائية، إلّا أن الأشهر الماضية انتشرت العديد من الأخبار والتقارير الصحفية التي أكدت توجهه نحو خطوة غير مسبوقة وهي شراء حقوق المسلسل الإسباني الشهير "La Casa De Papel" وتحويله إلى فيلم بالنسخة الهندية.

وأشارت التقارير ذاتها أن النجم الهندي يقوم حاليًا بقراءة النصوص المقترحة من صناع الفيلم راجكومار ومادهور وسانجاي ليلا، وسيعمل على إنتاج فيلم قصته مبنية على المسلسل الإسباني، حيث قام بشراء حقوق العمل من "نتفليكس"، ومن الممكن أن تكون البطولة من نصيبه إلّا أن ذلك لم يتم تأكيده حتى الآن.

ومسلسل "La Casa De Papel"، هو مسلسل إسباني من إنتاج شبكة قنوات "Netflix"، وتدور أحداث المسلسل حول شخص غامض يدعو نفسه البروفيسور، ويقوم بتوظيف 8 أشخاص من ذوي الأسبقيات في عالم الجريمة، وفي بيت مهجور يقوم بتدريبهم لمدة 5 شهور للاستيلاء على أموال من البنك تقدر قيمتها ب2.4 بليون يورو.

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