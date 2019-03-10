هيفاء وهبي

تحتفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ43، وخلال سنوات عمرها الماضية، نجحت في تدوين اسمها ضمن قائمة الأكثر شهرة في العالم العربي، وتصدرت "التريند" سواء بإطلالاتها المُثيرة أو بإثارة الجدل، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها العاطفية.

ويرصد "البوابة" أبرز المحطات في حياة هيفاء وهبي، الفنية والشخصية، والمواقف التي اتخذتها وتسببت في إثارة الجدل:

نشأتها

تحمل "وهبي" الجنسيتين اللبنانية والمصرية، حيث ولدت في بلدة "محرونة" في قضاء صور جنوب لبنان، يوم 10 مارس عام 1976، لأب لبناني وأم مصرية، بينما نشأت في مدينة بيروت، وعاشت فترة طويلة من حياتها بالقاهرة، حيث لمع نجمها وتألقت في العديد من الأعمال الفنية والغنائية.

انطلاقتها الفنية

انطلقت هيفاء وهبي في مسيرتها من بائعة بمحل مجوهرات، إلى عارضة أزياء، ثم إلى بوابة الإعلانات، لتدخل بعدها عالم الإعلام، عندما عملت مذيعة عام 1999، في شبكة راديو وتلفزيون العرب، الذي كان بداية انطلاقها نحو تسجيل أول ألبوم غنائي في عام 2001، ثم قدمت عدة ألبومات.

تجربة التمثيل

واتجهت نحو التمثيل، حيث اختيرت كبطلة للفيلم المصري "دكان شحاتة"، ومن بعده "حلاوة روح"، ثم جسدت البطولة في عدة مسلسلات.

ألقابها

وحصلت "وهبي" على عدة ألقاب خلال مشوارها الفني، كان أبرزها "عطر الليل" الذي أطلقه عليها جورج إبراهيم الخوري، و"قمر روتانا"، و"فراشة الوادي"، و"مارلين مونرو الشرق".

"زوجان" وعلاقة عاطفية مثيرة للجدل

اعتادت "وهبي" إثارة الجدل، بعلاقتها العاطفية، خاصة بعد خوضها زيجتين غير موفقتين، انتهتا بالطلاق، أولهما من ابن عمومتها نصر فياض، والد ابنتها "زينب"، والأخير من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وتعيش "وهبي" حاليًا علاقة عاطفية مع مدير أعمالها الملحن المصري محمد الوزيري، وتردّدت أنباء كثيرة عن زواجهما سريًا، وسط حالة من الغموض حول تلك العلاقة، التي لم تؤكدها "هيفا" كما لم تنفيها أيضًا، بينما يظهران سويًا في أغلب المناسبات والحفلات.

وأثار "الوزيري" الشكوك حول علاقته بالفنانة اللبنانية، خاصة عقب احتفاله الرومانسي بعيد مولدها، أتمّها الملحن المصري باعتراف رسمي منه بحبه لـ"هيفا" في ديسمبر الماضي، بعدما غرّد قائلاً: "أحبتتك.. فارتقى الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء إشاعة يتداولها الناس"، وردّت "وهبي" على منشوره بإعادة التغريدة، ما اعتبره الكثير اعترافًا صريحًا بالحب بينهما.

دعم المثليين

زادت هيفاء في إثارتها للجدل بدعمها المثليين، بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي صورة لـ"جاكت" تضمن رسومات "قوس قزح" الشعار المعروف للمثليين، وعلّقت عليه قائلة: "للمثليين المساواة بالنسبة لي مسموح بها طول الوقت، لذا استعدوا لطرح مجموعة تصميمات خاصة بكم".

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