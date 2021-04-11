قائمة ضحايا رامز جلال.. غياب شبه كامل للفنانيين!

بعد أن شارك النجم المصري رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد للمقالب الذي سُيعرض خلال الموسم الرمضاني، بدأت تتسرب أسماء ضحاياه من المشاهير.

ويتواجد في القائمة والتي هذه المرة من الواضح أنها تقتصر بالأغلب على الرياضيين أربعة أسماء من مشاهير مصر والعالم العربي وهم "الفنانة سمية الخشاب، الفنان أحمد سعد، الممثلة ريهام حجاج، والفنانة ويزرو"، وحول طبيعة المقلب فهو يدور داخل مدينة الملاهي بعد أن تم إقناع الضيوف للتصوير داخل المكان.

أما حول الضيوف من اللاعبين الرياضيين فيتواجد كلاً من لاعب كرة القدم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، واللاعب مجدي قفشة من فريق الأهلي، وزميله في الفريق اللاعب محمد هاني، وكذلك مروان محسن، واللاعب فرجاني ساسي من الزمالك، وزميله في الفريق أشرف بن شرقي.

يذكر أنه منذ أيام تم تسريب فيديو لـ رامز من كواليس تصوير عمله الجديد وظهر فيه بشورت قصير وهو يوجه كلامه للكاميرا ومن ثم تحرك بعدها هو وفريق العمل معاً، وبحسب المتداول فإن مكان الفيديو في المملكة العربية السعودية حيث صور رامز برنامج المقالب.

وأصبح رامز علامة فارقة في عالم المقالب وهو الأول عربياً بعد سلسلة نجاحات كانت آخرها خلال الموسم الرمضاني السابق الذي شهد تواجد ضيوف من عالم الفن تمكنوا من تصدر الترند وقتها وإحداث ضجة كبيرة من بينهم "ياسمين صبري، منة عرفة، بدرية طلبة، غادة عادل، ياسمين رئيس، عبد الله بالخير، حمو بيكا".

وكانت فكرة العمل وقتها على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة من تقديم المذيعة اليمنية أروى قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى حركات مُرعبة من رامز جلال.

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