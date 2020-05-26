نانسي عجرم بعرض عالمي وتحلق خارج السرب..فيديو!

اليوم كان هو اليوم المنتظر لمحبين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي بثت حفل كانت قد جهزته خلال الفترة الماضية لنشر الأمل بين الجمهور على خلفية أحداث كورونا التي أصابت العالم.

عجرم قبل بدء الحفل، ألقت كلمة أقل ما يقال عنها مؤثرة ومن وحي الوضع الحالي في العالم جاء فيها:

"كل واحد ببيتو مع أقرب الناس أو لحالوا..العالم الي بنعرفوا عم يتغير مرة جديدة والشعب العربي الي مرق بكتير مشاكل رح يضل صامد، جاهز وموحد ع الأكيد...يمكن في حدود بيناتنا بس نحنا بنعرف إنو كلنا قلب واحد أقوى من أي شي..الطيبة والحب دايماً بربحوا وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".

نجمة الملايين بدأت وصلتها بـ أغنية "قلبي يا قلبي" التي إكتسحت سوق الإصدارات الفنية في بدايات السنة الحالية وتحقق أرقام كبيرة من مشاهدات واستماع عبر اليوتيوب وباقي التطبيقات، ثم تابعت بـ أداء أغنيتها "عم بتعلق فيك" بتوزيع موسيقي جديد خطف قلوب الجماهير.

خلال اللايف عُرض فيديو لـ نانسي من على شط البحر والشمس تلاعب شعرها وبحركاتها العفوية كأنها توجه رسالة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، ونحن موجودون وسنتمكن من التغلب على الوضع الحالي بالضحك والأمل.

نانسي قدمت أغنيتها الشهيرة "بتفكر في إيه" بتوزيع جديد، هذه الأغنية والتي حملت إسم الألبوم الذي نال جائزة الموسيقى العالمية كـ الأكثر مبيعاً عام 2008، وتلتها أغنية "ما تيجي هنا" الذي يعتبر الفيديو كليب الخاص بها الأكثر نجاحاً في العالم العربي وحتى العالمي بعد أن تفاعل معه الجمهور الغربي وشاركوا فيديوهات لهم أثناء مشاهدة الكليب لأول مرة..يذكر أن الكليب من إخراج المبدع اللبناني "جو بو عيد".

الدنيا حلوة وأحلى سنين الأغنية التالية من الميدلي، وقد ناسبت الأجواء الحالية خصوصاً مقطع "أنا لو عليه..دلوقتي جاية علشان أقول يا زعل باي باي".

نانسي قدمت أيضاً مقطع صغير من أغنية "يا غالي عليا"، وأكملتها بـ أغنية حلم البنات من ألبوم نانسي الأخير الذي حمل عنوان "حاسة بيك".

الختام كان أسطوري كبداية اللايف بـ أغنية "بدنا نولع الجو" التي إكتسحت عام 2018 بأقوى هيت صيفي، والمفاجأة كانت إحضار الشخصية المضحكة التي كانت معها في الفيديو كليب والرقص معه.

الجمهور بدوره أبدى إعجابه بأداء عجرم الذي لا غبار عليه، أما التصميم والإضاءة فكانت قصة أخرى وصفت بالتحضيرات العالمية التي تناسب نجمة بحجم نانسي عجرم التي أثبتت مكانتها عربياً والأكثر إنتشاراً بين زميلاتها عالمياً.

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