قصي خولي يتحول إلى نسخة جوني ديب.. والجمهور "من جولي شيك"!

تواجد الممثل السوري قصي خولي ضمن مهرجان الموريكس دور بدورته الحالية لعام 2021 بعد سنوات من الدورة السابقة التي تم تأجيلها نتيجة الأوضاع في لبنان.

قصي خولي صدم الجمهور بظهوره الغريب، إذ أطل بلوك مُختلف عن المعتاد ما بين الشعر الطويل واعتماد ستايل الشارب والسكسوكة بلوك مشابه للنجم العالمي جوني ديب. الجمهور والذي كان مصدوماً من اللوك أطلق عدة تعليقات ساخرة على ستايل خولي والتي كان منها:

"جوني ديب الغلابة".. وتابع آخر "لما أطلب جوني ديب من جولي شيك".. واضاف أحدهم "هذا وش فيه انهبل ليش هيك عامل بحاله"..في حين كان هنالك تعليق "الواضح انو اللوك لـ مسلسل جديد، بس برضه مش لابقله"...

يذكر أن هذه المرة الثانية في غضون أشهر التي يتعرض بها قصي خولي للإنتقادات بسبب لوكه، إذ سبق وأن شارك صُوره له من داخل النادي الرياضي أظهرته بشكل مختلف تماماً من بعد ظهوره بفك عريض وخمن الجمهور أن السبب خضوعه لحفن تلك المنطقة بالإبر التجميلية، وكان من بين أبرز التعليقات "ضيعانوا كان حلو وخرب حالو".

أعمال قصي خولي القادمة!

الممثل السوري يستكمل تصوير مسلسله القادم والذي سيحمل عنوان "توتر عالي"، ويشاركه البطولة الممثلة ريم نصر الله وزميلتها سارة أبي كنعان، وريتا حايك إضافةً إلى نخبة من الوجوه، وما تزال قصة العمل غير واضحة لحد الآن ولا حتى ما إذا كان سيعرض العمل خلال السنة الحالية أو ضمن الموسم الرمضاني القادم.

آخر أعمال قصي خولي !

قصي كان قد تصدر الحديث خلال الموسم الرمضاني 2021 بسبب مسلسل "2020" والذي جمعه بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضمت التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل "خمسة ونص". وتمكن قصي بدور تاجر المخدرات من آسر قلوب الجمهور والذين تعاطفوا معه خلال حلقات العمل ضد العدالة التي كانت تمثلها نادين نسيب نجيم بدور الرقيب سما والتي كانت قد فقدت شقيقها الرقيب بسبب قضية 2020 وبالتحديد المخدرات المتورط فيها قصي خولي وأبناء منطقته.

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