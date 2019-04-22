قصي خولي يعتمد لوك جديد.. أعاده سنوات إلى الوراء!

شارك الفنان السوري قصي خولي جمهوره عبر حسابه الخاص في إنستغرام بنشر صور جديدة له يظهر فيها بإطلالة مُختلفة، وذلك بسبب قيامه بتنعيم شعره عن طريق "السشوار" بعدما اختار إطالة شعره من أجل دوره في مسلسل "خمسة ونص" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وفي الوقت الذي حازت الصورة على إعجاب عدد من متابعيه، رأى عدد كبير منهم ان الإطلالة الجديدة لا تناسبه، وأنه يجب أن يتخلص منها فور انتهائه من تصوير جميع مشاهده في العمل، وذلك لانها أضفت على إطلالته منظر طفولي حيث بدا أصغر من عمره بسنوات على حد قولهم.

وعلى الصعيد الفني يُشارك الفنان السوري هذا الموسم بالمسلسل العربي "خمسة ونص" إلى جانب كل من الفنانة اللبنانية نادين نجيم ومواطنه الفنان معتصم النهار.

ويُعتبر "خمسة ونص" عودة للفنان السوري بعد غياب طويل عن الدراما العربية بعد فشل مسلسله "جريمة شغف" والذي شارك فيه إلى جانب الفنانة نادين الراسي.

ولم يحقق العمل أي نجاح يُذكر، واعتبره عدد من جمهوره وصمة عار في تاريخ الفنان، ويبدو أن هذا الفشل جعله يتأنى باختياراته ويغيب عن الدراما العربية لفترة، ليعود من خلال خمسة ونص، ويتوقع جمهوره ان تكون عودته قوية.

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