شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تفاصيل علاقته بها وأزمته المالية.. وشقيقه الأكبر "بس ربنا يهديك"!

حلَّ الفنان المصري وائل عبدالعزيز ضيفًا في برنامج "اليوم السابع" قبل عدة أيام، وتطرَّق للحديث عن عدة موضوعات من بينها مسيرته الفنية وبداياته وطفولته، وعلاقته بشقيقته الفنانة المعروفة ياسمين عبدالعزيز.

وحينما سألته مقدمة البرنامج حول طفولته من ياسمين، أشار إلى أنه كان لها الأب والصديق والشقيق وهي كذلك خاصة بعدما انفصل والديهما وهما بعمر صغير وسافر شقيقهما الأكبر خارجًا.

وأوضح أن الخلافات التي وقعت بينه وبين شقيقته خلال الأشهر الماضي، أدَّت إلى عرقلة مسيرته الفنية، فهو لم يركز على عمله لمدة سنتين ونصف السنة بسبب هذه الخلافات وخاصة بعد مرض شقيقته، وأوضح أنه اتخذ طريقًا بعيدًا عن الفن من أجل جني المالي باعتباره شخص مسؤول عن عائلة.

وأوضح أن الأسباب التي عرقلت مسيرته الفنية تعود لخلافاته مع ياسمين، والمخرجين الذين لا يطلبونه في أعمالهم الدرامية أو السينمائية رغم أنه لم يبرز سوى 5 بالمائة من قدراته التمثيلية.

وائل عبد العزيز يتحدث عن أزماته المالية



أشار وائل إنه مرَّ بأزمات مالية كثيرة حتى وصل به الأمر النوم دون عشاء وأحيانًا كان يقتصر طعامه على الفول والطعمية والبيض، إلَّا أنه لم يقبل الحصول على مساعدة من شقيقته أو عائلته، فهو يفضل طلب المساعدة من صديق له على أن يطلبها من أسرته.

وأكَّد أن والدته لم تربه على طلب المساعدة من الغير، فقد بدأ العمل وهو بعمر الـ16.

شقيق وائل عبدالعزيز ينتقد تصريحاته



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وائل بطريقة عكس ما كان يعينه، حيث اعتقدوا أنه يهاجم شقيقته ياسمين، حتى أن شقيقها الأكبر ردَّ عليه بتعليق: "نفسي والله العظيم أرد عليك بس للأسف مجرد الرد عليك خطأ في حقنا، وحق نفسك قبل الغلط في كلامك.. بجد ربنا يهديك".

وائل عبدالعزيز يرد على الانتقادات



قرر وائل الخروج عن صمته والرد على الانتقادات، وكتب منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "اتسالت سؤال من صحفيه اليوم السابع في لقاء .. والسؤال كان مختفي بقالك فتره عن الفن. والرد كان اشتغلت حاجات تانيه عشان اعرف امشي بيتي لاني عندي مصاريف وبيت مفتوح وعديت بأيام صعبه في حياتي قبل كده ومتعود علي ده".

وتابع: "السؤال التاني : لما بتتزنق جامد ممكن تستلف! عادي بتسلف من صحابي بس لما بتزنق قوي وكتير كنت باكل الي موجود وعادي اعيش علي الفول لحد ما ربنا يرزق.".

وتابع مستهجنًا الانتقادات: "الدنيا قامت واخبار في كل حته بشكل مقرف وعناوين بدون موضوع كالعاده.... السؤال بقي هو ايه المشكله ان اي فنان او شخصيه عاديه تتزنق او يتعطل فتره ويغير كارير.. هو انتوا ليه بقيتوا زفت كده واخر قله ادب وزوق .. هو اي تسخين وخلاص .. والا انتوا بتحبوا الزيف والكدب والتملق... والا هي ديما الحقيقه حراقه كده .. ربنا يهديكوا انتوا يا عالم يا مزيفه .. وعموما ده كلام كان علي فتره قديمه في حياتي انا زاي الفل رغم أنف الحاقدين واستنوا السنادي مفاجئات كتير في عالم الفن يا فاقدين الاحساس وفن الكتابه".

وشارك منشور آخر يهاجم في الصحافة ومواقع الإعلام، وكتب: "البوست ده مش موضوع للنقاش! البوست ده للصحافه الي أصبحت وللأسف مهنه المرتزقه وتحويل كل شيء جميل ومعناه إنساني الي شيء مقيت لجذب العديد والعديد من المتابعين علي حساب الناس".

وتابع: " انا المره دي مش هرد علي الكلام الي مازال بيتقال علي الرغم اني عملت لقاء مصور مع اليوم السابع بعد زن كتير جدا حضره مدير أعمالي واحد المقربين ليا وطلع لقاء محترم.. الا ان صحافه بلدنا وكالعاده اخدت بعض الجمل وتحويرها وعمل اخبار كاذبه كالعاده وخلق مواضيع وحوارات جديده.. ولهذا انا بعلن من هنا وقف التعامل نهائيا مع أي موقع صحفي تماما وغير مسؤل عن أي شيء ينشر من اخبار عني تحمل اسمي.. وشكرا صحافه مصر".

واختتم منشوره: "واي شيء يخصني من هنا ورايح هيبقي عن طريق ET بالعربي فقط ".