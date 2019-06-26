قمر اللبنانية تثير الجدل بعد ظهورها بهذه الإطلالة..وما علاقة الفنان آدم بالأمر؟ (فيديو)

جذبت الفنانة اللبنانية قمر الأنظار لها خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أطلت على متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، بإطلالة جريئة جدًا كشفت فيها عن جزء واضح من صدرها، وهو ما أثار الجدل في التعليقات التي انقسمت بين معجب ومنتقد.

وظهرت قمر في الفيديو وهي جالسة على الكرسي ومرتدية لفستان ضيق باللون الأسود مفتوح من جهة الصدر بنسبة كبيرة، وتمايلت فيه على أنغام إحدى أغاني طليقها الفنان آدم، مما جعل البعض يعتقد أنها حنت لأيامها معه، وتلميح منها إلى أن المياه عادت لمجاريها، فكتب لها أحد المتابعون وقال: " ليش عم تكابرو انت وآدم مبين انو لا هو نساكي ولا انتي نسيتي وكل اغاني مبينة عم غنيا لإلك وانت كل هالحزن لي بعيونك سببن هو وشي واضح.. نفسي اعرف سبب انفصالكن".

يشار إلى أن قمر اللبنانية معتادة على التعامل مع الانتقادات اللاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيه صور أو مقاطع فيديو بإطلالات جريئة، وعادة ما تتعمد بذلك استفزاز المتابعين.

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