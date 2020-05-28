قمر اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها بملابس مثيرة.. فيديو!

صادف يوم أمس عيد ميلاد الفنانة اللبنانية قمر الـ 34 والذي احتفلت به برفقة ابنها الوحيد "جيمي".

قمر والتي كانت قد عادت إلى بيروت منذ يومين بعد فتح المطارات اختارت توب بيضاء قصيرة مع تنورة بيضاء بخصر عالي وأضافت إكسسوار للرأس بنفس اللون.

وأثارت إطلالة قمر الجدل لأن البعض اعتبرها فاضحة وغير لائقة أبدً، بينما دافع البعض واعتبر أنهم معتادون على مثل هذه الملابس من قمر التي تعتبر جريئة من ناحية أزيائها.

فنياً أخر أعمال الفنانة كان دويتو جمعها بالفنان النيجيري "Eddy Wata" وحمل اسم بوم بوم، وقد حققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

نبذة عن قمر:

الفنانة اللبنانية كانت قد اشتهرت بكليباتها الجريئة والتي كانت تقدما تحت رعاية شركة ميلودي لصاحبها "جمال مروان" الذي تزوج منها عرفياً وكانت الأمور بينهما بخير حتى حملت قمر منه بإبنها جيمي الذي يبدو نسخة طبق الأصل عن والده لتبدأ بعدها الحرب بين الطرفين لعدم رغبته بتسجيل الطفل على اسمه، حتى أن الأمر وصل لتهديدات بالقتل طالت الفنانة وإبنها.

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