هند القحطاني تتصدر الترند بوصلة رقص وملابس تكشف بطنها.. فيديو!

تصدرت الناشطة السعودية "هند القحطاني" التريند السعودي بعد وصلة رقص عبر تطبيق سناب شات.

هند أطلت ببلوزة قصيرة كشفت عن بطنها أثناء رقصها، وتداول الجمهور الفيديو على نطاق واسع كان كفيلاً بجعلها تتصدر الترند وسط تعليقات منتقدة لها ولتصرفها لأنها تحمل الجنسية السعودية، بينما اعتبر البعض الموضوع عادي وتحت بند الحرية الشخصية خاصةً أنها لا تعيش في السعودية منذ مدة بعيدة ومتواجدة في أمريكا.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير هند الجدل، فيمكن القول أنه ما دائما تعتبر فيديوهات وتصريحاتها مثيرة للجدل وكان آخرها وصف سعد لمجرد بالمغتصب وأنها لا تريد الاستماع لـ أغانيه على خلفية الأحداث التي واجهها وقضايا الإغتصاب.

يذكر أن هند كانت متزوجة من رجل سعودي وأنجبت منه قبل الطلاق 4 أطفال، أما عن سبب الانفصال فأكدت أنها لم تستطع أن تتحمله أكثر وأنه حاولت تغييره لكن لا فائدة من ذلك.

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