مي حريري تدخل عالم التيك توك.. والجمهور "ليتك ما دخلتي"!

انضمت الفنانة اللبنانية "مي حريري" إلى عالم تيك توك الذي يعتمد على فيديوهات تمثيلية قصيرة مركبة على أصوات موجودة بالأصل على التطبيق.

الفيديوهات الأولى التي شاركتها مي عبر حسابها الشخصي في تيك توك لم تنال إعجاب الجمهور وانهالوا عليها بتعليقات سلبية منها " ليتك ما دخلتي"، "كانه مشية مصاصين دماء"، واضاف آخر "الله يعين الي يصور".

مي بدت بالفيديوهات كأنما تحاول التماشي مع إيقاع الأغاني إلا أنها لم تفلح في ذلك، لربما يحتاج الأمر إلى وقت حتى تتماشى مع صيحة التيك توك.

بدورها كانت مي قد أثارت الجدل مؤخراً بعد أن شاركت تهنئة للفنانة اللبنانية "إليسا" على إطلاق الفيديو كليب الذي جمعها بـ هيفاء وهبي والذي حمل عنوان "هنغني كمان وكمان"، مي قامت بإزالة التغريدة بعد ساعات مما أثار حيرة الجمهور إلا أنها عادت وشاركتها وأوضحت أن سبب الإزالة كان خطأ قام به أحد أفراد فريقها المسؤولين عن حسابات السوشال ميديا، فيما فسر البعض أن السبب وراء حذف التغريدة هو عدم رد إليسا عليها واكتفائها بـ إعادة نشر التغريدة من دون أي تعليق.

فنياً يذكر أن آخر أعمالها كان أغنية "أنا وهوي" من كلمات وألحان "سليم عساف" والتي حققت أكثر من 300 آلف مشاهدة عبر قناتها الرسمية في يوتيوب.

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